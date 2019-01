Både Lotta Harala och Annimari Korte skadade: ”Rivningen i baklåret var värre än jag trodde”

View this post on Instagram

No indoor season for me🙅🏼‍♀️ All eyes are now on summer in order to be in the best shape of my life!!👀💪🏽☀️🤩🖤 . Tällä kertaa kroppa olis sitä mieltä, että hallikauden sijaan laitetaan hommat parempaan kuosiin ja katseet suunnataan kohti kesää.👀☀️ Ei hallikautta mulle, vaan kovasti töitä kohti parasta kuntoa ikinä!!💪🏽😤🤩 Onneks mulla on huipputiimi ja ihania ihmisiä ympärilläni🥰 tsemppiä kaikille teille, jotka kisaatte halleissa!!🙌🏽😍 sekä teille, jotka kamppailette haasteiden kanssa!!👊🏽💥 Haaksirikko on monesti hyvästä, se auttaa näkemään paremmin oikean suunnan, niin vaarilla oli aina tapana sanoa!❤️ . #indoorseason #hurdles #athlete #focus #motivation #hardwork #pumawomen