De akuta problemen på vårdhemmet Ulrika överraskade staden – ska intensifiera övervakningen

Staden Kristinestad var medvetna om några smärre problem på vårdbolaget Esperis vårdhem redan under hösten. Men att saken eskalerade så snabbt tog staden på sängen.

Förra veckan tog staden Kristinestad över ansvaret för verksamheten på det privata vårdhemmet Ulrika som ägs av vårdbolaget Esperi. Orsaken var flera missförhållanden inom vården som orsakats främst på grund av personalbrist.

Ett fönster i en vit vägg. Bredvid fönstret en röd skylt med texten Esperi. Bild: Yle/Juho Teir

Enligt vård- och omsorgsdirektören Christian Lindedahl var vårdhemmet under lupp redan under hösten. Under en granskningsrunda som Regionförvaltningsverket uträttade i november noterades några smärre brister, men inte något allvarligt.

Därför fick vårdhemmet då ännu grönt ljus.

Övervakningen ska skärpas

Lindedahl påpekar att svårigheten att rekrytera personal är vardag inom vården, speciellt på orter som är långt ifrån tätorter.

- Det som säkert fick situationen att eskalera var nog att de hade problem att hitta en förman till enheten och det fick organiseringen att fallera till den grad att Valvira fattade det här beslutet.

Blev ni överraskade att situationen ändrade så mycket på två månader?

- På det viset var det en överraskning att man inte hade fått det organiserat helt enkelt. Att det så snabbt blev så akut var nog en överraskning.

Christian Lindedahl är vård- och omsorgsdirektör i Kristinestad. En medelålders man med grått kort hår och skägg står i en korridor. Bild: Yle/Juho Teir

Även om man inom staden anser att man skött övervakningen av verksamheten på vårdhemmet bra, så kommer övervakningen att skärpas framöver.

- Det här kommer säkert medföra att vi intensifierar övervakningen på något vis och har mera diskussioner med Esperi. Det är helt säkert. Inte finns det något hinder för att man träffas och går igenom verksamheten.

Mer personal behövs

Just nu klarar staden av att lappa de mest akuta problemen på vårdbolaget Esperis vårdhem i Kristinestad, men i längden måste staden rekrytera mera personal.

Staden har flyttat över personal från stadens vårdenheter till Ulrika, men Lindedahl medger att det bara lappar de mest akuta problemen.

- Det här är provisoriska lösningar i ett sådant här akut läge som räcker åtminstone i någon vecka. Men nog hamnar vi ju att rekrytera mera personal som vi kan lägga in dit.

Hur mycket personal måste ni rekrytera?

- Åtminstone en förman och kanske några till bland vårdpersonal.

Personalbehovet utreds

Staden ska nu göra en så kallad RAI-bedömning för att se hurudant vårdbehovet är för klienterna på vårdhemmet. Sedan vet man bättre hur stort behov av personal man har.

En vit husfasad med en röd skylt där det står Esperi. Bild: Yle/Juho Teir

I det här läget har man räknat ut att en personalstyrka på minst tio personer behövs för att sköta om de 17 klienter som finns på boendet.

Staden måste rekrytera mer personal, eftersom det kan dröja innan Esperi igen kan ta tillbaka ansvaret för verksamheten.

- Åtminstone månader, kanske ett halvt år, kanske till och med ett år. Vi får se. Så fort som Esperi får allt i ordning kan Valvira ge tillståndet tillbaka, konstaterar Lindedahl.