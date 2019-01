Polisutredning om misstänkta sextrakasserier i Mattliden avslutades eftersom den som gjorde polisanmälan inte gick att nå: "Kontaktades under flera månader"

En polisanmälan om misstänkta sexuella trakasserier i Mattlidens skola och gymnasium i Esbo ledde ingen vart eftersom personen som gjorde anmälan inte gick att nå. Åklagaren säger till Yle Huvudstadsregionen att polisen försökte nå personen på flera olika sätt under flera månader. Personen pekar i anmälan ut en lärare.

– Förundersökningsledaren försökte under flera månader få tag på målsägande som hade gjort polisanmälan. Kontaktförsöken skedde per telefon, per e-post och per brev, men personen reagerade inte. Om målsägande inte deltar kan saken inte utredas, säger åklagare Tarmo Virtanen vid åklagarämbetet i Västra Nyland till Yle Huvudstadsregionen.

Enligt polisanmälan har en namngiven lärare trakasserat elever och andra lärare sexuellt samt kränkt andras ära samt brutit mot sin tjänsteplikt från och med hösten 2014. Brottsrubriceringarna som polisen utgick ifrån var brott mot tjänsteplikt, sexuellt antastande och ärekränkning.

Hufvudstadsbladet berättade om fallet tidigare i januari, men berättade då inte varför polisutredningen avslutades.

"Rektorn hade inga uppgifter om trakasserier"

Åklagaren skriver i sitt beslut om att lägga ned utredningen att eftersom målsägande inte svarat på polisens kontaktförsök har polisen inga vittnesmål till händelserna.

– Dåvarande rektorn Laila Andersson kontaktades men hon hade inga uppgifter om att läraren trakasserat. Det har varit omöjligt att undersöka fallet, säger åklagare Tarmo Virtanen.

Åklagaren säger att eftersom personen som gjorde polisanmälan inte har gått att nå finns heller inga uppgifter om att det finns flera personer som utsatts för trakasserier av läraren.

– Genom att höra personen som gjorde anmälan skulle vi ha kunnat rikta undersökningen och utreda vem som berörs, säger Virtanen.

"Inte tillräckliga bevis för att väcka åtal"

I beslutet om att begränsa förundersökningen står (översatt från finska): "Utifrån de utredningar som har gjorts är det rätt sannolikt att åklagaren inte väcker åtal, fastän förundersökningen skulle fortsätta, eftersom målsägande är ovillig att utreda ärendet och därmed fås inte tillräckliga bevis för att väcka åtal. Viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver inte heller att åtal väcks."

I Hbl:s artikel står "Polisen har avslutat förundersökningen, men den kan inledas på nytt om det framkommer nya omständigheter i ärendet".

– Om målsägande kontaktar oss inleds förundersökningen på nytt, säger åklagare Tarmo Virtanen.

Polisen har inte kontaktat utpekade läraren

Yle Huvudstadsregionen når läraren som pekas ut i polisanmälan.

Han säger att det inte finns någon grund för anmälan. Han säger också att han inte har blivit kontaktad av polisen.

Mannen jobbar inte längre som lärare vid Mattlidens skola och gymnasium.