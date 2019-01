EU-ledare kritiska: “Utträdesavtalet med Storbritannien kan inte omförhandlas”

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk välkomnar det brittiska underhusets beslut att undvika ett avtalslös brexit. Men samtidigt upprepar både Tusk och andra EU-ledare att utträdesavtalet med Storbritannien inte kan omförhandlas.

Det brittiska underhuset har röstat för att låta premiärminister Theresa May omförhandla innehållet i brexit-avtalet mellan Storbritannien och EU.

De brittiska politikerna är speciellt intresserade av att omförhandla avtalets reservlösning om den irländska gränsen, som ska garantera att ingen fysisk gräns uppstår mellan Irland och Nordirland efter brexit.