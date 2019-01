Har du slutat äta potatis? – 5 skäl att älska vår klimatvänliga knöl

Minns du potatisen som en gummiboll från skolan? Tycker du den är tråkig? Äter du hellre pasta eller ris?

Nu är det dags att glömma förlegade fördomar och igen välkomna den nordiska matkulturens grundpelare i köket.

Det är en kvarleva från när potatisen var jordig och smutsig

Strömsökocken Anders Samuelsson levererar enkla tips på hur den för vår matkultur så fundamentala knölen kan användas smart och mångsidigt.

Mästerkocken från Umeå inleder sin andra säsong i Strömsö. En man i skägg och blå kragskjorta ler mot kameran. Bild: Yle / Carina Ahlskog

– Många väljer pasta och ris i tron att de är enklare råvaror, men potatisen är egentligen minst lika lätt att tillaga och betydligt mångsidigare.

Ökad miljömedvetenhet kan ge potatisen lyft

Faktum är ändå att potatiskonsumtionen i Finland har rasat.

Under 1950-talet åt finländarna ungefär 150 kg potatis om året. I dag är motsvarande siffra bara en tredjedel, under 50 kilogram per person

Unga kvinnor, skärp er Namnet potatis kommer från det historiska namnet på grödan: jordpäron. Finskans “peruna” kommer alltså från “päron”. Kvinnor äter potatis mer sällan än män. Var fjärde finländsk man i åldern 15 till 25 år äter kokt potatis minst tre gånger i veckan. Av kvinnor i samma ålder äter endast en sjättedel lika ofta potatis. Källa: Pellervon taloustutkimus PTT Äldre äter potatis oftare än yngre. Nästan varannan finländsk man i åldern 55 till 64 äter kokt potatis minst tre gånger i veckan. En dryg tredjedel av kvinnor i åldersgruppen 55 till 64 år äter kokt potatis minst tre gånger i veckan. Källa: Pellervon taloustutkimus PTT

Men i tider av ökad miljömedvetenhet får potatisen revansch. Den är lokal, till skillnad från riset som reser långa vägar innan det når våra tallrikar.

– Potatisen är inhemsk och ofta närproducerad, jämfört med ris som kommer från Asien, säger Samuelsson.

Behåll skalet!



Skalar du din potatis? Sluta omedelbart med det, är Anders Samuelssons budskap. Kanske avlägsnar vi det främst av gammal vana.

– Det är en kvarleva från när potatisen var jordig och smutsig i butiken, men i dag är nästan all potatis tvättad.

Papas Arrugadas: koka 300 gram små potatisar i 2 dl grovt havssalt. Potatisen får en glittrande yta. Avnjut med en mojosås och kall lager. En portion saltkokta potatisar-patatas arugadas Bild: Carina Ahlskog/Yle

Krispighet, syra och smak är bara några orsaker till varför Strömsökocken tycker skalet ska behållas.

– Dessutom ligger mycket av näringen strax under skalet.

Fem skäl att äta potatis Billig – ett kilo potatis kostar under en euro. Inhemsk – stöder den lokala ekonomin och det inhemska jordbruket. Miljövänlig – Potatisen är inhemsk och ofta närodlad, medan en stor del av riset importeras från Indien och Kina. Potatis behöver mindre vatten än ris. För ett kilogram potatis krävs 250 liter vatten, medan det för ett kilo ris går åt över 3000 liter. Näringsrik – Potatisen ser kanske trist ut, men innehåller flera viktiga näringsämnen. Den är rik på kalium (mera än i banan), en del B-vitaminer och fiber. Dessutom är potatisen full av C-vitamin. Mångsidig – Potatisen är kökets tiokampare: Kokt, stekt, mosad, ugnsbakad, friterad, plättar, soppa, skivad, liten, stor.

Trolleri med kolhydrater



På grund av olika dieter under 2000-talet har potatisen råkat i skottgluggen.

Ett exempel är Low Carb High Fat, eller LCHF, i vilken man undviker så kallade snabba kolhydrater som får blodsockret att skjuta i höjden.

Ugnsbakad potatis: Tvätta, picka och baka stora potatisar på saltbädd i ugnen på 220 grader i cirka 40 minuter. Skippa folien. Ugnspotatis på en saltbädd Bild: Yle/Carina Ahlskog

Anders Samuelsson bjuder på ett dietvänligt tips. En potatis som svalnar genomgår en process där stärkelsen förvandlas till så kallad resistent stärkelse som inte påverkar blodsockret på samma sätt.

– Det betyder att en potatis som kallnat innehåller mera långsamma kolhydrater än en varm potatis. Du hålls mätt längre.

Satsa på rätt sort och höj smakupplevelsen

I Finland odlas tiotals sorter potatis. Förutom klassikerna Melody som går att förvara länge och till exempel Timo som blir fort färdig finns det ett brett spektrum.

Samuelsson uppmanar att successivt bygga upp det egna sortimentet.

– Utmana dig själv och hugg inte tag i första potatispåsen du ser i grönsaksavdelningen.

Ett tips är att hitta en fast och mjölig sort som du gillar och vet att fungerar till just de maträtter du lagar.

Anders 3 potatistrick Salta kokvattnet rejält. Snabba upp koktiden med mindre vatten i kastrullen. De potatisarna som kommer ovanför vattenytan ångkokas ändå med locket på. Du sparar också vatten. Förvara kokt potatis i kylskåpet med lock av något slag så den inte suger åt sig smak från till exempel rökt fisk.

Njut av en krämig potatis carbonara



Samuelssons potatisbravur är en version på den klassiska italienska pastarätten Carbonara.

I hans version svarvas potatisen till en sådan form att den liknar pasta. Det friterade potatisskalet ersätter baconet.

Potatis carbonaran är vegetarisk. En portion potatis Carbonara Bild: Yle/Carina Ahlskog

Och smaken då? Minst lika god som den traditionella pastarätten, intygar kocken. Du hittar receptet här.