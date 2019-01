Sport körde över Ilves och satte stopp för den blytunga förlustsviten – Kakkos fullträff i comebacken en klen tröst för TPS

Bild: Vesa Pöppönen / All Over Press

Sport firar mål. Sport firar mål. Bild: Vesa Pöppönen / All Over Press

Den fem matcher långa förlustsviten är över. Vasa Sport slog Ilves med klara siffror och lyckades samtidigt vända på trenden. På andra håll visade såväl Kaapo Kakko, Oskar Osala som Niklas Bäckström framfötterna.

Det var ett pressat Sport som stod värd för Ilves på onsdagskvällen. Vasalaget hade förlorat sina fem senaste matcher och samtidigt halkat ner till tionde plats i ligatabellen.

Motståndet var inte heller det lättaste möjliga. Med undantaget för de två jämna dusterna i början av januari hade Tammerforsarna klart slagit Sport då lagen möts tidigare under säsongen.

Det var också gästerna som fick en rivstart på dagens match. Den första perioden hade inte ens hunnit bli två minuter gammal då Teemu Lepaus styrde in 1–0.

Men där tog det roliga slut för Ilves.

Halvvägs in i den andra perioden kom kvitteringen i form av Tony Sund, då backen knorrade in spelredskapet i power play. Sund passade fram Roope Talaja bara två och en halv minut senare och då Vasalaget klämde in ytterligare fyra (!) puckar i den tredje perioden var det Sports tur att fira.

– Vi fortsatte med samma kämpaglöd som vi hade i Raumo (där Sport åkte på en 1–2-förlust efter förlängning mot Lukko reds.anm.). Då vi satte 3–1 så visste jag att vi hade punkterat matchen, säger Sporttränaren Ari-Pekka Pajuluoma för STT efter segern.

Utöver Sund och Talaja noterades Olavi Vauhkonen, Erik Riska, Aleksi Ainali och Joel Kiviranta för mål i matchen. Landslagsuttagna Antti Kalapudas noterades i sin tur för två assist.

– Man kan inte känna sig annat än besviken, summerar i sin tur Ilveslotsen Karri Kivi.

Supertalangen Kakko nätade i comebacken

– Formen är på topp. Det känns fint att få spela igen.

Det konstaterade Kaapo Kakko i en intervju på TPS Twitterkonto innan onsdagskvällens match mot KooKoo. 17-årige Kakko hade tvingats vila några matcher på grund av en skada, men i Kouvola skulle JVM-guldhjälten äntligen göra comeback.

Med 2–0 till KooKoo på tavlan i mitten av den andra perioden var det inte heller någon annan än Kakko som frälste TPS. Kakko stod för Åbolagets första mål i matchen i power play.

Kaapo Kakko. Kaapo Kakko. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

KooKoo lyckades utöka ledningen igen strax innan pausvilan, men TPS hade inte gett upp. Elmeri Eronen och Lauri Pajuniemi såg till att kvittera matchen, som till slut gick ända till straffar.

Där var hemmalaget ändå snäppet starkare och TPS åkte med andra ord på sin första förlust på fyra matcher.

Tätlagen Kärpät och Tappara klarade i sin tur av att ta klara bortasegrar under onsdagens ligaomgång. Oskar Osala noterades för 1+1 då Kärpät fällde Pelicans med 6–2 och 40-årige Niklas Bäckström höll nollan då Tappara slog Ässät med 5–0.

– Jag tror att det här var den bästa matchen vi har gjort under min tid i Kärpät, summerar Osala, som nu noterats för 13+5 på 20 matcher.

Resultat, ishockeyligan:

JYP – SaiPa 1–2 (1–1, 0–0, 0–1)

12.34 Cody Kunyk (Joni Nikko, Tyler Morley) 0–1 pp

14.29 Robert Rooba (Mikko Mäenpää, David Tomasek) 1–1 pp

53.51 Tyler Morley (Brenden Kichton, Markus Kojo) 1–2

Eetu Laurikainen, JYP 9+5+6=20

Niclas Westerholm, SaiPa 7+7+10=24

Ässät – Tappara 0–5 (0–1, 0–3, 0–1)

6.25 Aleksi Elorinne (Toni Utunen, Matias Lehtonen) 0–1

23.04 Kristian Kuusela (Valtteri Kemiläinen, Otso Rantakari) 0–2

25.34 Kristian Kuusela (Jan-Mikael Järvinen, Juhani Jasu) 0–3

39.17 Jan-Mikael Järvinen (Valtteri Kemiläinen, Antti Erkinjuntti) 0–4 pp

52.16 Matti Järvinen (Tomas Záborský-Kristian Kuusela) 0–5 pp

Henri Kiviaho 11+5=16, Andreas Bernard, Ässät 13=29

Niklas Bäckström, Tappara 9+6+10=25

Pelicans – Kärpät 2–6 (2–4, 0–1, 0–1)

4.26 Taavi Vartiainen (Oliwer Kaski, Jesse Ylönen) 1–0

7.04 Radek Koblizek (Michal Kristof, Shaun Heshka) 1–1

10.18 Rasmus Kupari (Oskar Osala, Aleksi Heponiemi) 1–2

13.02 Aleksi Heponiemi (Rasmus Kupari, Teemu Kivihalme) 1–3

14.29 Aleksi Mustonen (Oliwer Kaski, Hynek Zohorna) 2–3 pp

19.31 Oskar Osala (Lasse Kukkonen, Michal Kristof) 2–4

37.58 Ville Leskinen 2–5

55.03 Jasper Lindsten (Nicklas Lasu) 2–6 bp

Juho Olkinuora, Pelicans 12+10+4=26

Veini Vehviläinen, Kärpät 6+10+6=22

KooKoo – TPS e.str. 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 0–0, 1–0)

2.05 Anrei Hakulinen (Kim Strömberg, Kimi Koivisto) 1–0 pp

3.55 Kim Strömberg (Arttu Pelli, Ed Wittchow) 2–0

32.47 Kaapo Kakko (Oula Palve, Ilkka Heikkinen) 2–1 pp

39.00 Kimi Koivisto (Erik Karlsson, Kasperi Ojantakanen) 3–1

46.45 Elmeri Eronen (Petrus Palmu, Hannu Kuru) 3–2

50.28 Lauri Pajuniemi (Elmeri Eronen, Lucas Ekeståhl jonsson) 3–3

65.00 Kim Strömberg 4–3

Niilo Halonen, KooKoo 7+14+11+3=35

Rasmus Tirronen, TPS 12+7+8+0=27

Sport – Ilves 6–1 (0–1, 2–0, 4–0)

1.28 Teemu Lepaus 0–1

28.55 Tony Sund (Antti Kalapudas, Aleksi Ainali) 1–1 pp

31.23 Roope Talaja (Tony Sund) 2–1

43.12 Olavi Vauhkonen (Joel Kiviranta) 3–1

53.26 Erik Riska (Tomi Körkkö) 4–1

57.20 Aleksi Ainali (Brody Sutter, Toni Kallela) 5–1

58.53 Joel Kiviranta (Olavi Vauhkonen, Antti Kalapudas) 6–1

Mika Järvinen, Sport 10+7+12=29

Antti Lehtonen, Ilves 13+12+4=29