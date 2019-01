TPS deltar i kapprustningen genom att värva Jukuritback – tunga liganamn väcker intresse i Sverige

"Klubbchefen Cheveldayoff måste överväga förändringar."

Winnipeganfallaren Patrik Laine som under de senaste åren har stänkt in mål har efter ett fantastiskt saldo i november inte alls fått till det. Mot Boston noterades han för under elva minuter i speltid. Klubbchefen Keven Cheveldayoff måste överväga förändringar på centerpositionen för att lösa Lainesituationen, säger TSN-experten Jamie McLennan som analyserade läget efter matchen.