Flera nya spelare till Ekenäs IF inför säsongsstarten – internationella nyförvärven inte ännu spelklara mot TPS

Ekenäs IF presenterade i dag åtta nya spelarkontrakt i herrarnas division 1 i fotboll. Tre är ungdomar från de egna leden och fem är helt nya i klubben. Tre av nyförvärven kommer från utlandet och har ännu inte speltillstånd när Ekenäs IF öppnar säsongen på fredag.

Ekenäs IF presenterade i dag åtta nya spelarkontrakt i herrarnas division 1 i fotboll. Tre är ungdomar från de egna leden.

Ungdomarna är Jakob Gottberg, Sami Kankaristo och August Björklund.

De fem andra nya spelarna är Severi Vielma (f. 1995), Donald Dembe (f.1997), Felix Feryahan (f. 1998), Dominic Gordin (f. 1999) och Alexandre Fontaine (f. 1999) är alla unga spelare, vilket också är klubbens strategi.

– Zacharias Ekström är väl vår äldsta spelare just nu och då är han inte gammal han heller, säger manager Peter Haglund till Yle Sporten.

Alexandre Fontaine är försvarsspelare. Porträttbild av fotbollsspelaren Alexandre Fontaine. Bild: Patric Westerlund

Severi Vielma som kommer från JJK i Jyväskylä och är äldst av nyförvärven. Han är försvarsspelare men kan komma att testas en del på mittfältet i Ekenäs IF.

Donald Dembe kommer ursprungligen från Elfenbenskusten som han lämnade som 11-åring. Han har vuxit upp i Italien och håller till på mittfältet och i anfallet.

Han är fostrad i AC Milans akademilag.

Felix Feryahan är ny målvakt i EIF. Porträttbild av fotbollsspelaren Felix Feryahan. Bild: Patric Westerlund

Felix Feryahan ersätter Jonathan Jäntti som målvakt och kommer närmast från huvudstadsregionen och FC Honka. Han kommer att bilda målvaktspar tillsammans med Mehdi El Moutacim.

Domic Gordin är mittfältare. Porträttbild av fotbollsspelaren Dominic Gordin. Bild: Patric Westerlund

Två spelare som testspelat med Ekenäs IF under 2-3 veckor har också skrivit på för klubben. De har kommit till klubben via en tidigare bekant agent.

Dominic Gordin från Kanada är mittfältare medan Alexandre Fontaine med rötter i både Kanada och på Haiti är försvarsspelare.

Sen tidigare har klubben kontrakt med William Lindqvist, Zacharias Ekström, Mehdi El Moutacim, Simo Lindholm, Ville Sevon, Joel Akpini, Marc Andersson, Akseli Ollila och Joachim Böckerman.

Med de tre juniorerna, fem ny förvärven och nio befintliga spelarna har tränarna i Ekenäs IF, Gabriel Garcia Xatart och Guillem Santesemases Benavents totalt 17 spelare att tillgå när januari blir februari.

Ekenäs IF:s spanska tränarduo. Två fotbollstränare står bredvid varandra. Bild: Patric Westerlund / Yle

EIF öppnar tävlingssässongen på fredag med bortamatch mot TPS i den finska cupen.

– Vi jobbar ännu på att färdigställa några kontrakt med finska spelare. Vi informerar mer antingen idag eller senast imorgon, säger Haglund.

De internationella spelarna kommer inte att vara spelklara imorgon med undantag för Joel Akpini som redan fanns i föreningens led.