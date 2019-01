Iivo Niskanen anmäld på tre distanser vid helgens FM: "Jag vet inte riktigt vad han är ute efter där?"

Iivo Niskanen har kommit upp till sin nivå internationellt i år. Iivo Niskanen i skidspåret under ett träningsläger inför säsongen. Bild: Aftonbladet/IBL Bildbyrå/All Over Press

I veckoslutet avgörs FM-tävlingar i längdskidåkning i Imatra på tre distanser och Årets idrottare Iivo Niskanen är anmäld på samtliga. "Jag vet inte riktigt vad han är ute efter där", frågar sig Yle Sportens skidexpert Glenn Lindholm, som tillsammans med Leif Lampenius lotsar TV-tittarna genom FM-helgen.

Årets första FM-veckoslut bjuder på tre dagar med högklassiga tävlingar och ett startfält som innehåller både bredd och den vassaste toppen.

Kampen om representationsplatserna till VM i Seefeld hårdnar rejält, även om FM-tävlingar sällan är det som ligger som grund för de slutliga uttagningarna.

– Vi måste komma ihåg att nationella och internationella tävlingar är helt skilda världar. Det kan komma överraskningar via FM som sen inte håller på internationell nivå.

–Trots att FM är viktiga tävlingar för de flesta är det ändå den internationella nivån som är mätaren med tanke på VM, som ändå börjar om bara några veckor, påminner Yle Sportens skidexpert Glenn Lindholm.

Den finska eliten är trots allt väl representerad i Imatra och Lindholm påminner om att FM har stor betydelse för arrangören och landets alla föreningar, speciellt med tanke på lördagens stafetter.

Niskanen och Pärmäkoski ger stjärnglans

Sist ut på herrarnas 15 kilometer på fredagen åker OS-guldmedaljören Iivo Niskanen medan startnummer 116 av 116 i damloppet över 10 kilometer döljer namnet Krista Pärmäkoski.

Pärmäkoski och Niskanen sist ut på fredagen i Imatra. Iivo Niskanen och Krista Pärmäkoski.

Pärmäkoski står över söndagens sprint, men Iivo Niskanen är med och kämpar om medaljer tillsammans med landets sprintelit på herrsidan.

– Jag är lite överraskad om Iivo faktiskt är med på söndagen, att han faktiskt skulle ställa upp. Jag vet inte riktigt vad han är ute efter där? frågar sig Lindholm.

Lindholm bedömer det som en stor överraskning ifall Niskanen tävlar alla tre dagar.

I sprint kan det handla om att söka snabbhet och rapphet i den fria tekniken, som gick väl för Niskanen i Ulricehamn medan Niskanens Puijon Hiihtoseura är favorit till guldet i lördagens stafett, menar han.

– För Krista räcker det helt bra med en tävling imorgon, 10 kilometer klassiskt och en bra stafettinsats där Ikaalis kämpar om guldmedalj, räknar han.

Grått och jämntjockt bakom elitåkarna

Glenn Lindholm är lite fundersam med tanke på VM i Seefeld när den finska truppen kommer på tal.

– Den här säsongen internationellt har varit ganska svår för de våra. Niskanen har presterat på sin nivå och Pärmäkoski har nästan nått sin nivå.

Glenn Lindholm är Yle Sportens skidexpert. Glenn Lindholm vid OS i Pyeongchang. Bild: Yle

– För resten har det varit mer eller mindre grått och jämntjockt, egentligen ingen har nått upp till sin egentliga nivå ännu. I Lahtis hoppas jag förbundskapten Matti Haavisto tar ut så många unga förmågor som möjligt, unga som faktiskt har potential att slå sig in i VM i Seefeld, säger han.

Enligt Lindholm kommer inte världscupen i Lahtis att bjuda på hemskt många besked inom distansåkningen, men JVM i Lahtis var en fin signal på att något är på gång inom finsk längdskidåkning.

På den direkta frågan om JVM-medaljörerna på flicksidan, Eveliina Piippo och Anita Korva, skall med till Seefeld är beskedet omedelbart.

– Båda skall med. Absolut.

Trångt i spåret

I herrloppet på 15 kilometer på fredagen är 173 åkare anmälda, vilket i praktiken innebär intervallstarter mellan 12:00:30 och (Joel Sariola) och 13:26:30 (Iivo Niskanen).

Bland annat de 18-åriga JVM-resenärerna Hanna Ray och Linnea Halonen är med och kämpar vid senior-FM.

JVM-duon: Halonen & Ray. Linnea Halonen och Hanna Ray tränar tillsammans inför JVM. Bild: Yle

På lördagen tävlar man i stafetter medan söndagen är vigd för fristilssprint.

Hela 45 lag slåss om medaljerna i herrarnas 4 x 10 kilometer och 43 lag är anmälda till damernas 3 x 5 kilometer.

Bland herrlagen har IF Minken två lag medan IF Åsarna och IF Sibbo Vargarna ställer upp med en kvartett på var. I damstafetten är IF Femman, IK Falken, IF Åsarna och IF minken alla med och kämpar om goda placeringar.

På söndagen avslutas FM-tävlingarna med en sprint där 108 damer och 155 herrar kämpar om 30+30 platser i kvartsfinalskedet. Ski Team Mäenpääs Ari Luusua är med och försvarar sitt FM-guld från 2018, precis som damvinnaren ifjol, Leena Nurmi rån Lempäälän Kisa.

FM avgörs nära östgränsen. Imatra visat på en karta med en knappnål. Bild: All Over Press

FM-tävlingarna avgörs i Ukonniemi-terrängen i Imatra och sänds i sin helhet på Yles kanaler och refereras på svenska av Leif Lampenius och Glenn Lindholm.

Sändningstider, Imatra-FM:

fredag 1.2, damer 10 km klassiskt, intervallstart, kl. 9.20 – 10.55

fredag 1.2, herrar 15 km klassiskt, intervallstart, kl. 11.55 – 13.55

fredag 1.2, sammandrag 19.00 – 20.00

lördag 2.2, herrar 4 x 10 km stafett, 10.25 – 12.30

lördag 2.2, damer 3 x 5 km stafett, 14.50 – 15.55

söndag 3.2, sprintfinalpasset, fri teknik, 11.25 – 13.20

Alla sändningar i Yle TV2 och på Yle Arenan.