Krista Pärmäkoski helt i en klass för sig – junioren Anita Korva knep FM-brons efter kamp om tiondelar

Trots en väldigt enkel bara vann Krista Pärmäkoski FM-guld med en marginal på 54 sekunder, utan att ens ta ut sig. Krista Pärmäkoski åker skidor under FM-tävlingarna.

När det handlar om 10 kilometer klassiskt är Krista Pärmäkoski en minut snabbare än resten av de finländska topparna. Men bakom suveränen Pärmäkoski och tvåan Kerttu Niskanen visade framtiden upp sig. Anita Korva vann en tajt kamp och tog FM-brons.

Förra säsongens trefaldiga OS-medaljör Krista Pärmäkoski gör bara en start under FM-veckoslutet i Imatra, och var som väntat helt överlägsen på 10 kilometer med intervallstart.

Hade Pärmäkoski pressat gasen i botten från start till mål hade segermarginalen blivit över en minut. Nu slog hon av på takten mot slutet men var ändå 54 sekunder snabbare än tvåan Kerttu Niskanen

– Jag ville starta hårt, det är en lätt bana. När jag hörde hur mycket jag ledde med tog jag det lite lugnare, berättar Pärmäkoski för Yle efter karriärens nionde individuella FM-guld.

– Det var viktigt för mig att få en bra tävling i klassiskt, men den här banan är annorlunda än de som används i världscupen, sade Pärmäkoski som under FM-tävlingen experimenterade med att åka med stavarna hon normalt använder i sprint.

Sju tiondelar mellan trean och femman

Bakom den totala suveränen Pärmäkoski var det klart mest dramatiska under damernas klassiska tia en oerhört jämn kamp om brons.

Till slut var det 19-åringen Anita Korva som vann striden om tredje plats. Korva som förra veckan vann tre individuella bronsmedaljer i junior-VM i Lahtis tog nu ytterligare en medalj av samma valör. Hon var 0,4 sekunder snabbare än fyran Laura Mononen och ytterligare tre tiondelar före femman Riitta-Liisa Roponen.

– När jag kom i mål visste jag inte om det skulle räcka till medalj. Det kändes inte särskilt bra under tävlingen, JVM-veckan kändes i benen. Jag var inte i toppslag, men nu när det blev brons känns det otroligt fint, säger Korva till Yle efter karriärens första FM-medalj på seniornivå.

– Det är alltid fint att vinna kamper med liten marginal. Det skulle ha grämt mycket att sluta fyra, säger Korva.

Sexa blev Johanna Matintalo som misslyckades med att visa något som påminner om VM-form. Också Eveliina Piippos tolfte plats var en besvikelse.

AV FSS-arna slutade IF Minkens Andrea Julin på nionde plats. Falkens 18-åring Hanna Ray blev 19:e. Linnea Henriksson, IF Femman, slutade 26:a och Julia Häger från IF Minken blev 27:a.

FM, 10 km klassiskt:

1. Krista Pärmäkoski 26.31,8

2. Kerttu Niskanen + 53,6

3. Anita Korva + 1.08,6

4. Laura Mononen + 1.09,0

5. Riitta-Liisa Roponen + 1.09,3

6. Johanna Matintalo + 1.29,4

7. Anne Kyllönen + 1.33,5

8. Vilma Nissinen + 1.36,4

9. Andrea Julin + 1.45,3

10. Anni Kainulainen + 1.52,0

11. Susanna Saapunki + 1.59,2

12. Eveliina Piippo + 2.10,4