NHL-kolumnen: Heiskanen hör till utropstecknen, Barkov till frågetecknen – här serveras nygräddade mellanbetyg utgående från förväntningarna

Rantanen, Aho, Barkov, Rinne... Lätt som en plätt att rangordna de finländska NHL-spelarna den här säsongen. Lite mer tuggmotstånd på diskussionen blir det förhoppningsvis om kriteriet för betygsättningen blir förväntningarna inför säsongen. Och om utvärderingen går att äta.

Två tredjedelar av säsongen strax spelad och All Star-helgen bakom ryggen. Därmed fylls hockeypoddar, bloggar och kolumner av favoritlistor till de olika individuella priserna.

Med Runebergsdagen bakom knuten blir det ändå här en strikt finländsk fokusering.

Dags alltså att utvärdera de blåvita spelarna som lyckats bäst och sämst utgående ifrån förväntningarna då oktober 2018 körde i gång.

I vintervädret krävs det energi och ordentligt med socker i blodet. Betygen delas därför ut i form av kaloribomber laddade med kolhydrater och fett. Mums!

Klassens primusar – ”Runebergstårtorna”

Mikko Rantanen

Självskriven som säsongens finländska spelare. Det här helt oberoende av om man betraktar statistik, hur hans spel ser ut, eller förväntningarna inför säsongen.

23+51 på 50 matcher och ett snitt på förbluffande 1,48 poäng per match. Något vi inte sett av en finländsk spelare sedan Teemu Selännes gyllene 1990-tal. Och det är inga skräppoäng Rantanen noteras för. Fantastiska passningar, prickskytte och imponerande solomål av Colorados pärla.

Trots att Mikko Rantanen gjorde över 80 poäng förra säsongen så var det inte många som kunde se en nu skådad explosion vara på väg. Frågan börjar vara om Nathan MacKinnon behöver Rantanen mera än vad Rantanen behöver ”Avs” uttalade franchise-spelare?

Hur som helst så har Mikko Rantanen utan om och men stigit till en av hela NHL:s ledande spelare den här säsongen. Månne inte också nordamerikanska NHL-bevakare så småningom slopar ordet ”men” när de talar om en av ligans mest oförutsedda storstjärnor.

Sebastian Aho är i en klass för sig i Carolina. Sebastian Aho i Carolinas speltröja. Bild: Icon Sportswire

Sebastian Aho

Förväntningarna på Aho var skyhöga inför säsongen. Det är en smaksak om Aho öveträffat dem eller ”bara” levt upp till förhoppningarna. Att babyface-centern är Carolina Hurricanes bästa och viktigaste spelare är däremot självklart.

Poängnsittet på 1,14 pekar mot en säsong med cirka 90 poäng – helt i sin egen klass i Hurricanes. Ahos största merit den här säsongen är trots poängmängden ändå det att han lyckats med att flytta från en position som ytterforward till den som Carolinas förstecenter.

Att han i princip gjorde det ”så där bära” är förbluffande. Han vinner över 50 procent av sina tekningar, sköter de defensiva uppgifterna pliktroget och skapar målchanser på löpande band.

Ifall Carolina gör en spurt som för laget in i slutspelet för första gången sedan 2009 så finns Sebastian Aho med i Hart Trophy-diskussionen.

Miro Heiskanen

Att 19-åringen från och med sitt första byte i NHL spelar som en rutinerad elitback i världens bästa hockeyliga är helt enkelt förbluffande. Likaså det att Heiskanen bär sin genomsnittliga istid på 23 minuter utan problem.

Sverige–Finland-landskampen mellan Rasmus Dahlin och Miro Heiskanen blir en intressant följetong in på 2030-talet och kommer att innehålla mängder av indivduella framgångar för båda två. Att Buffalo-frälsaren Dahlin går till historien som den bättre av duon är inte alls sagt.

Heiskanen är lika trygg i sitt spel mot NHL:s klaraste lysande stjärnor som han i fjol var mot mindre lyskraftiga fjärdekedjans trälar från Jukurit eller KooKoo. I Heiskanen ser vi kanske det bästa exemplet på hur dagens unga finländska hockeyspelare inte tvivlar ett dyft på sitt eget kunnande.

Jesperi Kotkaniemi jämförs redan med NHL-legendarer. Närbild på Jesperi Kotkaniemi i Montreals tröja. Bild: Icon Sportswire

Jesperi Kotkaniemi

Den 18-årige Montreal Canadiens-centern skulle inte ännu platsa i ett blåvitt NHL-landslag. Men i Runebergstårta-gänget tar han sin plats på grund av hur han totalt golvat alla förväntningar.

Inför säsongen ansåg ”experterna” det helt självklart att Kotkaniemi tillbringar säsongen framför Ässät-publiken i Isomäki-hallen och ännu lär sig att spela hockey bland män. I stället har tonåringen charmat hemmapubliken på drygt 21 000 hetlevrade quebeckare i Montreals Centre Bell-arena.

Deras hjärtan har han redan vunnit med sitt avväpnande småleende och ett centerspel som bara flödar ur honom. NHL:s mest framgångsrika coach genom tiderna, Scotty Bowman, säger redan att Kotkaniemi påminner om Jean Béliveau.

Alltså Canadiens legendariske center och kapten som bland annat The Hockey News utnämnt till de 24-faldiga Stanley Cup-mästarnas största spelare någonsin.

Primusarna baserat på förväntningarna – Rantanen, Aho, Heiskanen och Kotkaniemi – serveras Runebergstårta och kaffe bryggt på de exklusiva indonesiska Kopi Luwak-bönorna.

"Mandelmassan” – en utmärkt kvartett

Pekka Rinne

Regerande Vezina Trophy-vinnaren har gett svar på tal till dem som trodde att förra vårens slutspel var början på slutet.

Det syns bland annat i den tungt vägande statistiken över insläppta mål per match. Här är Rinne med 2,47 mål per match tvåa bland alla målvakter som fått minst 30 starter.

Räddningsprocenten 91,6 är inte lysande, men Kempelekillen har bara två målvakter framför sig med minst lika många spelade matcher. Och så har han noterat tre nollor. Pekka är på gång.

Mikko Koskinens storspel märks i lönekvittot. Mikko Koskinen räddar ett skott. Bild: Icon Sportswire

Mikko Koskinen

31-årige Koskinen kom till Edmonton efter många år i KHL för en säsong och 2,5 miljoner dollar. Sen erövrade han Oilers första spade. Och efter bara 27 burturer fixade han pensionskassan med att underteckna ett treårskontrakt värt 13,5 miljoner dollar. Way to go!

Edmontons GM Peter Chiarelli fick sparken 24 timmar efter Koskinen-kontraktet och Oilers förste val inför säsongen, Cam Talbot, vill bort från klubben i första möjliga ögonblick. Men ”tremetersmannen” från Esbo kan skratta hela vägen till banken och fortsätta att spela bra.

Kasperi Kapanen

”Rikemanssonen” jobbade stenhårt i Babcocks hårdföra hockeyskola och tog vara på sina chanser när grundkursen var avslutad. I dag hör Kapanen till Babcocks favoriter och får hoppa in i olika roller beroende på vad som behöver fixas. En äkta genombrottssäsong.

Att kanadensiska Sportnets ytterst kritiska experter, före detta GM-duon Brian Burke och Doug MacLean, är direkt lyriska gällande den flygande finländarens värde för Leafs är inte dåligt det heller.

Teuvo Teräväinen fortsätter att utvecklas. Teuvo Teräväinen avlossar ett skott. Bild: Icon Sportswire

Teuvo Teräväinen

JVM-guldmedaljören och Stanley Cup-vinnarens utveckling fortsätter för tredje raka säsongen i rätt riktning. Poängsnittet på 0,86 per match pekar på att Carolinas nummer 86 överskrider 70 poäng för första gången i karriären.

Ändå är det inte bara poängen och samarbetet med Sebastian Aho som berättar om Teräväinens värde. Coachen Rod Brind’Amour har börjat lita på Teräväinen i boxplay och placerar nu dessutom Teräväinen och Aho i olika kedjor. Båda förändringarna vittnar på förtroende för ”Double T”.

Den här habila kvartetten har gjort sig förtjänta av äkta fastlagsbullar. Det vill säga sådana med mandelmassa och hetvägg. Nybryggt standardkaffe hör till.

”Syltklickarna" – så här skall det ju inte vara

Patrik Laine

Trots 25 strutar är målssprutan från ”Manse” säsongens största finländska besvikelse. Utgående från förväntningarna. När han inte skjuter mål är han tyvärr inte alls en bra hockeyspelare. Men när han plötsligt drämmer in 18 mål på en månad är han värd sin vikt i guld.

Oroväckande för tillfället är att Laine ser håglös ut på isen. Kan det vara att killen inte är nöjd med hur han behandlas? Upplever ”Pate” att klubben vill stärka sin ställning inför sommarens kontraktförhandlingar? I värsta fall håller det på att uppstå en spricka mellan Jets och Laine.

Mikael Granlund har drabbats av poängtorka. Mikael Granlund rättar till sin hjälm. Bild: Icon Sportswire

Mikael Granlund

Säsongsinledningen lovade att det sista steget på väg mot att bli en världsspelare var på gång. Plötsligt hände något. Från och med första december har Mikael Granlund skjutit ett enda mål på 25 matcher. På de första 25 matcherna hade han hittat rätt 11 gånger.

Förväntningarna i St.Paul var – och är – att Granlund ska vara en matchvinnare, ett spelgeni och sprudla av energi. Så har det inte sett ut under de senaste två månaderna. Kanske All Star-pausen, som för Wilds del blir åtta dagar lång, har laddat nummer 64 till en omstart?

Juuse Saros

Det här skulle bli säsongen då Saros visar att han stadigt blir allt mer redo för att ta över första spaden i Nashville den dag Rinne går i pension. I stället har keepern som hittills alltid varit stabilare än en betongkonstruktion plötsligt varvat toppmatcher med riktigt darriga kvällar.

Räddningsprocenten är en hel procentenhet sämre än i fjol och målsnittet per match är det sämsta under hans tre säsonger i NHL. Juuse Saros hör till NHL:s minsta målvakter och målvaktsskydden i NHL förminskades igen inför säsongen. Förhoppningsvis finns här inte ett samband.

Aleksander Barkovs klubb har en motig säsong. Närbild på Aleksandr Barkov som tittar neråt under match. Bild: Icon Sportswire

Aleksander Barkov

Nej vänta lite – vad gör Finlands mest kompletta ishockeyspelare och en av världens bästa centrar här? Det är en utmärkt fråga. Det är nämligen inte så att Floridas kapten, som noterat 47 poäng på 48 matcher, skulle ha ha floppat. Förväntningarna var bara så mycket större.

Panthers skulle ta sig till slutspel med en dominerande Aleksander Barkov som ledare. Is tället är Florida avsågade från playoff och ”Sasha” har inte gjort framsteg individuellt. Tvärtom har hans corsi-procent, tekningsprocent och plus/minus backat. Därför finns den briljanta centern här.

Frågeteckensgruppen får nöja sig med att hitta en sorglig syltklick under hatten på sina falska fastlagsbullar. Och skölja ner eländet får de göra med snabbkaffe.

De övriga då? Esa Lindell, Jesse Puljujärvi, Tuukka Rask, Rasmus Ristolainen ... Majoriteten av de finländska NHL-spelarna har presterat ungefär som förväntat. På gott och ont. Kanelörfilar och automatkaffe gäller.