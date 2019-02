Pankit uskovat, että lapsi oppii rahankäytön myös kännykällä

Viikkoraha on paras keino opettaa taloustaitoja lapselle: jos rahaa ei koskaan ole, ei sitä opi käyttämäänkään. Tätä mieltä on talousbloggaaja Nina Nordlund. Suomi on Pohjoismaiden hännillä lasten pankkipalveluiden käyttäjänä.