Yle Sporten synar Super Bowl-motståndarna i sömmarna – det här ska du hålla koll på då Patriots och Rams drabbar samman

NFL-säsongens absoluta höjdpunkt står och knackar på dörren. Natten till måndag finsk tid möts New England Patriots och Los Angeles Rams i en match som förväntas bli oerhört jämn. Yle Sportens Christoffer Herberts, Mattias Simonsen och Chriso Vuojärvi tog en närmare titt på förutsättningarna.

Mycket talar för att årets Super Bowl kommer att bli en oerhört jämn historia. Los Angeles Rams var ett av de starkaste lagen i grundserien och har följt upp säsongens 16 första matcher med två stabila slutspelssegrar.

New England Patriots var däremot överraskande svajigt framför allt på bortaplan i grundserien, men är ett lag som andas mästerskap. Därför ska man inte heller underskatta Patriots i finalen.

Men vem är det som ska anses vara förhandsfavorit? Yle Sportens NFL-nördar har svaret.

– Tråkigt och självklart svar: rutinen. Coachen Bill Belichick och quarterbacken Tom Brady gör sin nionde (!) Super Bowl ihop. I ett sjukt upphajpat evenemang där det är lätt att bli överväldigad ger det en massiv fördel när de ställs mot en klubb som inför årets säsong vunnit en enda playoffmatch på 15 år, summerar Christoffer Herberts.

– Framför allt Belichicks erfarenhet kan bli helt avgörande. Det lär bli jämnt värre, och hur tränarna använder klockan, timeoutarna och utmaningarna kan bli tungan på vågen. Ingen gör det bättre än surkarten i Patriotströja, tillägger han.

Mattias Simonsen påpekar i sin tur att Rams kan ha visat sin akilleshäl i semifinalen.

– Det som jag främst skulle hålla ögonen på är hur Los Angeles klarar av att försvara passningsspelen som går till Patriots running backs – i första hand James White.

Bild: Tannen Maury / EPA-EFE / All Over Press

Patriots chefstränare Bill Belichick. Bill Belichick. Bild: Tannen Maury / EPA-EFE / All Over Press

– I NFC-titelmatchen lade Rams nämligen ansvaret så gott som enbart på linebackern Cory Littletons axlar och det gick, nå, så där. Alvin Kamara noterades för elva catches och totalt 96 yards (!) som receiver och det var först då Littleton fick ”chip”-hjälp från försvarslinjen som han hann med i svängarna.

– Misslyckas Rams med att försvara de korta passningsspelen alternativt tvingas minska på pressen på Brady så börjar det kännas som att det är fördel Patriots.

Att chefstränaren Sean McVay är något av ett offensivt geni går det inte att understryka tillräckligt, men det är bredden i truppen som är den största fördelen påpekar både Herberts och Simonsen.

– Bättre bredd i anfallet, har fler offensiva möjligheter. New England brukar effektivt kunna plocka bort motståndarnas farligaste vapen, men mot Rams ger det bara mer utrymme för andra spelare, säger Herberts.

– Sett till hela säsongen är Rams helt enkelt ett bättre lag, med fler segrar (15 mot 13), klart fler segrar utanför hemmaarenan (7 mot 4), mycket fler gjorda poäng (583–514) och bättre poängskillnad. Och i Aaron Donald har de spelaren som behövs för att få Tom Brady ur balans.

Simonsen riktar i sin tur blicken mot Rams anfallsformationer. Los Angeles-laget använder sig nämligen av ett så kallat 1–1-manskap (med en RB och en TE på plan) i merparten av sina anfallsspel.

– Mycket av statistikanalyssnacket har kretsat kring Rams förmåga att springa bollen med 1–1-manskap och Patriots oförmåga att stoppa springspel från samma formation. Utgångsläget var det samma också i fjol, då det i sin tur var Eagles som sprang bollen med 1–1-manskap och lyckades göra det med ett medeltal på 4,87 yards/carry. Kommer Rams upp till samma siffra är Patriots riktigt illa ute.

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Både Todd Gurleys Rams och Philadelphia Eagles tycker om att springa med bollen med många wide receivers på planen. Todd Gurley hoppar över en försvarare. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

– Rams bredd i wide receiver-truppen är också ett problem för Patriots. Stephan Gilmore eliminerar effektivt ett hot, men som J.C. Jacksons upprepade straff mot Kansas City visar så finns det svaga länkar för McVay och Jared Goff att utnyttja. Mycket hänger också på hur fysiskt Patriots försvarare får spela.

– Mot Kansas City var cornerbackarna nämligen oerhört våldsamma (länk till videobevis på Twitter), men efter pass interference-skandalen i New Orleans känns det som att domarna inte kan tillåta allt för mycket ruff av försvararna. Föreställ er bara ramaskriet om Patriots skulle vinna Super Bowl efter en uppenbar pass interference, som inte flaggats ner. Härligt.

Chriso Vuojärvi lyfter i sin tur fram "line of scrimmage" som Super Bowlens absoluta nyckelord.

– Mycket av uppsnacket inför Super Bowl har kretsat kring Tom Brady och Rams explosiva offensiva vapen. Helt förståeligt, men kanske skäl att påpeka att många NFL-matcher avgörs vid "line of scrimmage", säger Vuojärvi.

– Framgångsreceptet för lag som möter Patriots har alltid varit att sätta press på Brady. Att inte ge honom tid att passa bollen – har han det så plockar han i sär vilket försvar som helst. Lyckas Rams defensiva linje dessutom sätta press på stoppa Patriots running backar blir New Englands offensiv endimensionell. Det samma gäller förstås också då Rams har bollen, konstaterar Vuojärvi.

– Även om jag är smygförtjust i New Englands anfallslinje så kommer Donald, Suh, Fowler och gänget att vara tungan på vågen den här gången. I fjol var det en strip sack som avgjorde Super Bowl i Eagles favör och det var en lyckad pass rush som forcerade fram den matchavgörande interceptionen mot Saints i semifinalen. 35–30 till Rams, tippar Simonsen.