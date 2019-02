Jämin Jännes Hakola avgjorde på ankarsträckan – trots Niskanens jätteryck blev Puijo utan medalj: "Det finns skidåkare och så finns det Iivo Niskanen"

Herrarnas FM-stafett i längdskidåkning bjöd på stor spänning. Puijon Hiihtoseura jobbade upp ett stort försprång och Joel Sariola gick ut på ankarsträckan 1 minut och 35 sekunder före konkurrenterna. Det räckte ändå inte till, utan Ristomatti Hakola och Matti Heikkinen jagade ikapp Puijoåkren. Jag hade ingen taktik, sade Hakola efter loppet.

Det var IF Minken och Juuso Haarala som inledde vassast. Haarala kom till växling som etta, bara tiondelar före Ilmajoen Kisailijat och Vuokatti Ski Team.

Iivo Niskanen åkte den andra sträckan för Puijon Hiihtoseura och hade 44 sekunder upp till täten då han gick ut.

Det stora finska VM-hoppet flög fram och efter två sträckor hade agnarna skilts från vetet.

– Jag försökte inte ens hänga på. Det finns skidåkare och så finns det Iivo Niskanen, sade Jämin Jännes Antti Ojansivu efter loppet.

Niskanen besegrade Antti Pentsinen (Vantaan Hiihtoseura) med 46 sekunder och Ojansivu med 1 minut och 10 sekunder på sträckan.

Niskanens och Puijon Hiihtoseura ledde med cirka 45 sekunders marginal till den namnstarka jagande trion Vuokatti Ski Team, Vantaan Hiihtoseura och Jämin Jänne.

Hyvärinen bäddade för Sariola

På den tredje sträckan skedde inga märkbara positionsförskjutningar men Perttu Hyvärinen lyckades ytterligare utöka försprånget till den jagande trion. Marginalen till Jämin Jänne och Vantaan Hiihtoseura var inför ankarsträckan uppe i 1 minut och 35 sekunder. Fyran Vuokatti Ski Team hade 1 minut och 42 sekunder upp till täten.

Frågan inför ankarsträckan var om Puijon Hiihtoseuras Joel Sariola skulle lyckas hålla undan för den namnstarka jagande trion Ristomatti Hakola (Jämin Jänne), Matti Heikkinen (Vantaan Hiihtoseura) och Martti Jylhä (Vuokatti Ski Team)?

– De vet det. De kommer att hinna upp honom, sade referenten Leif Lampenius med 3,3 kilometer kvar då Sariolas försprång var 27 sekunder.

Sena avgöranden

Försprånget var uppätet med 2 kilometer kvar. Då hade Hakola och Heikkinen redan hunnit skaka av sig Jylhä.

Allt avgjordes på slutet. Hakola åkte ifrån Heikkinen med några hundra meter kvar och vann med fyra sekunders marginal.

Jylhä och Sariola dök tillsammans upp på målrakan men där kunde Sariola inte utmana.

Hakola gillade inte Heikkinens taktik

I tv-intervjun efter loppet sade Hakola att han inte riktigt visste hur han skulle gå ut.

– Jag hade ingen taktik. Jag visste inte ens hur hårt det går där framme. Men så småningom började avståndet minska, 5 sekunder här och 5 sekunder där.

Det var Hakola som fick sköta jakten på Sariola.

– Matti hade bestämt att han inte kommer att dra en enda gång. Han var som ett lim och det började störa mig. Jag försökte beordra honom att ta täten men ingenting hände.

Heikkinen själv sade att han saknade alternativ.

– Jag visste att Hakola är i bra form och att jag inte hade andra alternativ än att hänga på och försöka utmana på slutet.

På ankarsträckan hade Heikkinen problem både med utrustningen och att hålla sig på benen.

– Matti bröt staven men var knäpptyst. Mitt i allt hörde jag "stav" och då hade han redan en stav i handen, skrattade Hakola.

Heikkinen är optimistisk inför VM.

– Nu håller jag tyst och jobbar på att steg för steg öka farten. I VM kommer jag att vara i säsongens bästa form.

Resultat, 4 x 10 km (herrar):

1. Jämin Jänne 1:35.29,9

(Aku Nikander, Antti Ojansivu, Markus Vuorela, Ristomatti Hakola)

2. Vantaan Hiihtoseura 1 +4,0

Mikko Kuusela, Anssi Pentsinen, Olli Hiidensalo, Matti Heikkinen)

3. Vuokatti Ski Team Kainuu +31,4

(Miska Poikkimäki, Juho Mikkonen, Tino Tiilikainen, Martti Jylhä)

4. Puijon Hiihtoseura +33,0

(Antti Honkimaa, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen, Joel Sariola)

14. IF Minken 1 +4.26,7

(Juuso Haarala, Johannes Vuorela, Remi Lindholm, Christian Kronberg)

20. IF Åsarna +7.05,2

(Oscar Högnabba, August Högnabba, Eric Storvall, Hugo Karlström)

28. IF Sibbo Vargarna +10.42,6

(Benjamin Holmgren, Wilhelm Stenbacka, Jonas Nordström, Benjamin Tulonen)