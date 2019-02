Robin Packalen överraskade med ny sång på Emmagalan - styr stegen mot en internationell karriär

Finska Robin Packalen överraskade på Emmagalan genom att träda ut på scen och framföra en ny sång - på engelska. Packalens uppträdande hade hållits hemligt.

Robin Packalen har varit på paus sedan oktober 2017 men stegade ut på scen på Emmagalan strax före klockan tio på lördag kväll.

Han uppträdde med den nya sången I'll Be With You som gjorts i samarbete med höjdarproducenterna Joznez och Kove.

Robin har anslutit sig till tyska Universal Music och har siktet inställt på en internationell karriär.

Samarbetet med det tyska skivbolaget påbörjades redan 2015 och Robin har redan mer engelskspråkig musik på kommande till nästa sommar.

På Emmagalan gav Robin inga intervjuer men berättar i skivbolagets pressmeddelande att det här var ett oundvikligt karriärsbeslut. Han har redan gett sitt allt i Finland.

- Jag tacklar nu en ny roll. Det kändes för tryggt att göra musik i Finland. Nu börjar vi med något som är allt annat än tryggt och det är i en sådan situation som jag fungerar bäst, uppger den unga artisten i pressmeddelandet.

Robin har tagit emot fyra priser på Emmagalan efter att ha slagit igenom med sin första sång Frontside Ollie.

Han är bland annat den första finska popartist som uppträtt både på Helsingforsarenan och Olympiastadion.