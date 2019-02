Se live: Melodifestivalen kör igång - i första deltävlingen även finska deltagare

Melodifestivalens första deltävling sänds direkt från Göteborg. De tävlande artisterna är Anna Bergendahl, Nano, Mohombi, Zeana feat. Anis Don Demina, Arja Saijonmaa, High15 och Wiktoria.

Programledare är Sarah Dawn Finer, Kodjo Akolor, Marika Carlsson och Eric Saade.

Nedan kan du se deltagarna i de övriga deltävlingarna.

Deltävling 2 i Malmö 9.2

Andreas Johnson - Army Of Us

Hanna Ferm & Liamoo - Hold You

Malou Prytz - I Do Me

Oscar Enestad - I Love It

Jan Malmsjö - Leva livet

Vlad Reiser - Nakna i regnet

Margaret - Tempo

Deltävling 3 i Leksand 16.2

Dolly Style - Habibi

Martin Stenmarck - Låt skiten brinna

Jon Henrik Fjällgren - Norrsken

Omar Rudberg - Om om och om igen

The Lovers of Valdaro - Somebody Wants

Lina Hedlund - Victorious

Rebecka Karlsson - Who I Am

Deltävling 4 i Lidköping 23.2

Arvingarna - I Do

Anton Hagman - Känner dig

Ann-Louise Hansson - Kärleken finns kvar

Bishara - On My Own

Pagan Fury - Stormbringer

John Lundvik - Too Late For Love

Lisa Ajax - Torn

Finalen 9.3 sänds direkt på Yle Fem och på Yle Arenan.