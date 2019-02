Snötäcket kan stiga med 20 centimeter under helgen - mer snö, strömavbrott och trafikkaos att vänta

I Södra Finland fortsätter snön bara falla. Nu närmar sig ett kraftigt lågtryck söderifrån och för med sig rikligt med snöyra.

På vissa områden kan snön stiga med 20 centimeter. Vindbyarna blir kraftiga och piskar snön omkring sig.

Enligt Yles meteorolog Joonas Koskela når lågtrycket sydkusten sent på lördag kväll. Under söndagen färdas lågtrycket djupare in i Finland och når upp till gränsen mellan Vasa och Savolax.

På måndag når snöfallet Lappland, men Finland får inte pusta ut efter det. Ett annat lågtryck kan slå till mot Östra och Sydöstra Finland och orsaka kaos i trafiken i början av veckan.

Fara i trafiken

Största delen av skyfallet kommer i snöform, men när temperaturen stiger kan det leda till regn och slask.

Redan nu är snömassorna i Södra Finland sällsamt djupa. I slutet av januari förekom det en halv meter snö i stora delar av landet.

En halvmeter snö i Södra Finland händer ungefär en gång per tionde år, uppger Meteorologiska institutet.

I Sjundeå når snön upp till 63 centimeter. Om det kommer ytterligare 20 centimeter snö börjar rekorden spräckas.

Snöyrseln för med sig katastrofala följder för trafiken. På söndagens varningskarta är det varning för farliga körförhållanden i stora delar av Södra Finland.

Elavbrott och försenade flyg

Finavia informerar att den häftiga snöyran kan orsaka förseningar i söndagens flygtrafik vid Helsingfors-Vanda flygplats.

I tågtrafiken förbereder man sig på att minska på N-tågen som rör sig mellan Kerava och Helsingfors. Minskad trafik ger möjlighet för bättre underhåll av järnvägen.

Från elbolagen kommer varningar om strömavbrott. Elbolaget Elenia förutspår strömavbrott i Birkaland, Mellersta Finland och Päijänne-Tavastland under söndagen och måndagen. Störningarna i elnätet kan vara i flera timmar.

Järvi-Suomen Energia förbereder sig för elavbrott i Södra Savolax.

Här kan du följa med elavbrottssituationen i hela landet.

Källor: Yle Uutiset