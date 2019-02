Stortalangen Korvas succé bara fortsätter – långspurten gav stafettguld: ”Lite överraskad att det gick så bra”

Bild: Hannu Luostarinen / All Over Press

Anita Korva säkrade guldet för Kainuun Hiihtoseura. Anita Korva åker ankaretappen för Kainuun Hiihtoseura. Bild: Hannu Luostarinen / All Over Press

Inget kan stoppa Anita Korva just nu. I damernas FM-stafett knäckte hon Laura Mononen och Eveliina Piippo redan innan man gick in på stadion. Kainuun Hiihtoseura tog därmed sitt andra raka stafettguld.

Förra årets medaljtrio var de stora förhandsfavoriterna i damernas FM-stafett. Den stora frågan var bara om det skulle bli en lika jämn uppgörelse som förra året mellan Kainuun Hiihtoseura, Vuokatti Ski Team Kainuu och Hämeenlinnan Hiihtoseura.

Jämnt blev det till slut också den här gången. Vuokatti Ski Team Kainuus ankare Eveliina Piippo gick ut hårt och hämtade snabbt in över 20 sekunder på Oulun Hiihtoseura som ledde efter två etapper.

Men sedan tog Piippos krafter slut. Anita Korva från Kainuun Hiihtoseura och Hämeenlinnan Hiihtoseuras Laura Mononen åt in meter för meter och till slut var det tre lag i kampen om guldet.

Ville inte vänta till målrakan

Då visade Anita Korva varför hon tog tre medaljer i JVM och nu är uttagen till VM i Seefeld. Korva ville inte vänta till målrakan utan satsade istället på en långspurt och det gav utdelning.

Mononen och Piippo kunde inte svara och Kainuun Hiihtoseura tog ett nytt guld.

– Jag hade bra skidor tänkte att jag skulle försöka. Jag visste inte hur nära Laura var men jag hoppades bara att min fart skulle räcka. Jag är lite överraskad över att det gick så bra på slutet, säger Korva till Yle efter stafetten.

Korva gick till slut i mål 2,1 sekunder före Laura Mononen. Efter två raka brons blev det nu silver för Hämeenlinnan Hiihtoseura.

– Det blev en jämn kamp i dag stod vi som förlorare. Anita är i bra form just nu och vi är naturligtvis nöjda att det blev medalj, säger Mononen.

Minken bästa FSS-förening

Eveliina Piippo släppte tidigt då Korva satte in stöten och gick i mål tretton sekunder efter Kainuun Hiihtoseura.

– Huvudet håller tydligen inte för stafetter i FM och jag får ta mig en funderare. Jag är nöjd med mina lagkamraters insatser i dag, säger en besviken Piippo.

IF Minken blev bästa FSS-lag i stafetten på elfte plats. Efter Andrea Julins första etapp låg Minken på femte plats och Julia Häger på den första fristilssträckan lyckades behålla den placeringen.

Amanda Strandvall fick sedan släppa åtta lag förbi sig på ankaretappen och laget gick i mål tre minuter efter Kainuun Hiihtoseura.

Resultat, 3x5 km (damer):

1. Kainuun Hiihtoseura 41.54,5

(Anne Kyllönen, Heini Hokkanen, Anita Korva)

2. Hämeenlinna Hiihtoseura +2,1

(Anni Kainulainen, Maija Hakala, Laura Mononen)

3. Vuokatti Ski Team Kainuu +12,9

(Vilma Nissinen, Susanna Saapunki, Eveliina Piippo)

----------------------

13. IF Minken +2.59,6

(Andrea Julin, Julia Häger, Amanda Strandvall)

14. IF Femman +3.13,9

(Linnea Halonen, Linnea Henriksson, Jennifer Antell)

23. IF Åsarna +4.46,6

(Jennie Lindvall, Maarit Korpi, Fanny Storvall)

24. IK Falken +5.03,5

(Hanna Ray, Sonja Katajamäki, Jennifer Antell)