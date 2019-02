Wiktoria och Mohombi segrade på Melodifestivalens första deltävling - de finska deltagarna gick tomhänta hem

Det var Wiktoria och Mohombi som kröntes vinnare och går vidare till final i den första deltävlingen i Melodifestivalen 2019.

Wiktoria vann med sången Not With Me och går direkt till final.

På efterkälken förkunnades Mohombi som deltävlingens andra finalist med låten Hello.

De två bidragen som kom vidare till andra chans blev Nano med Chasing Rivers och Anna Bergendahl med Ashes to Ashes.

De finska deltagarna fick gå hem tomhänta i deltävlingens första omgång. Ut av sju deltagare lyckades varken Arja Saijonmaa eller 16-åriga Lleucu Young från Hangö, som medverkar i bandet High15, ta sig vidare.

Melodifestivalens första deltävling sändes direkt från Göteborg. De tävlande artisterna var Anna Bergendahl, Nano, Mohombi, Zeana feat. Anis Don Demina, Arja Saijonmaa, High15 och Wiktoria.

Nedan kan du se deltagarna i de övriga deltävlingarna.

Deltävling 2 i Malmö 9.2

Andreas Johnson - Army Of Us

Hanna Ferm & Liamoo - Hold You

Malou Prytz - I Do Me

Oscar Enestad - I Love It

Jan Malmsjö - Leva livet

Vlad Reiser - Nakna i regnet

Margaret - Tempo

Deltävling 3 i Leksand 16.2

Dolly Style - Habibi

Martin Stenmarck - Låt skiten brinna

Jon Henrik Fjällgren - Norrsken

Omar Rudberg - Om om och om igen

The Lovers of Valdaro - Somebody Wants

Lina Hedlund - Victorious

Rebecka Karlsson - Who I Am

Deltävling 4 i Lidköping 23.2

Arvingarna - I Do

Anton Hagman - Känner dig

Ann-Louise Hansson - Kärleken finns kvar

Bishara - On My Own

Pagan Fury - Stormbringer

John Lundvik - Too Late For Love

Lisa Ajax - Torn

Finalen 9.3 sänds direkt på Yle Fem och på Yle Arenan.