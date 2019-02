Snabbt mål satte tonen – Aguero hade stor show och gjorde hattrick mot Arsenal

46 sekunder. Längre än så behövde inte Sergio Aguero för att spräcka nollan i hemmamötet med Arsenal. Och han var inte klar där. Anfallaren gjorde ytterligare två mål då City vann med 3–1.

I tisdags gick Manchester City på ett oväntat bakslag i titelkampen då man föll mot Newcastle. Hade laget drabbats av stora darren eller var det bara en liten miss i protokollet? På basen av dagens insats ligger det senare närmare till hands.

City studsade snabbt tillbaka och tog tre poäng mot Arsenal. Bakom segern låg anfallaren Sergio Aguero som gjorde sitt andra hattrick den här säsongen.

– Det var en viktig seger, säger Aguero till Sky Sports efter matchen.

Anfallaren behövde bara 46 sekunder på sig för att ge laget ledningen. Alex Iwobi slarvade med bollen, Aymeric Laporte stal den och slog ett inlägg som Aguero nickade i mål.

– För några dagar sedan nätade jag också tidigt men då förlorade vi. Nu är jag väldigt glad, säger han.

Tredje målet gick in via armen

Laurent Koscielny kvitterade tio minuter senare men i slutet av halvleken såg Aguero till att City fick gå till pausvila i ledning.

Efter ett fint anfall spelade Raheem Sterling fram Aguero som satte bredsidan till och 2–1 var ett faktum.

Argentinaren fullbordade sedan sitt hattrick en kvart in i den andra halvleken. Han höll sig framme efter ett vänsterinlägg och stötte in 3–1. Arsenalspelarna protesterade och ansåg att bollen gick in via Agueros arm

– Jag trodde att bollen tog på bröstet men nu ser jag på reprisen att den gick in via armen, säger Aguero.

City tog nu tillbaka andraplatsen i tabellen och ligger två poäng bakom Liverpool som spelar på måndag. Arsenal föll till sexa då Manchester United tidigare i dag besegrade Leicester.

Resultat:

Leicester – Manchester United 0–1

9 min 0–1 Marcus Rashford

Manchester City – Arsenal 3–1

1 min 1–0 Sergio Aguero

11 min 1–1 Laurent Koscielny

44 min 2–1 Sergio Aguero

61 min 3–1 Sergio Aguero

Bildkälla: Viasat