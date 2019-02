Här är Matti Nykänens tio mest odödliga citat: "Det är frågan om fifty-sixty"

Bild: imago sportfotodienst / All Over Press

Matti Nykänen, 1988. Bild: imago sportfotodienst / All Over Press

Sportjournalister fick ofta både rubrik och ingress levererade på silverfat då Matti Nykänen höll låda. Här är en lista på den bortgångne backlegendarens mest oförglömliga citat.

Man får tycka vad man vill om Matti Nykänen – men en sak är odiskutabel: han var en citatmaskin av guds nåde.

Ofrivilligt humoristiska aforismer blandades med träffsäkra oneliners då Nykänen höll låda. Följande högst subjektiva lista är fritt översatt från finska – men originalcitatet nämns också, eftersom många uttalanden gör sig bäst på originalspråket.

Här är citaten som för evigt kommer att förknippas med Matti Nykänen:

10. Ska vi komma överens om att du är en vaktmästare och jag en världsmästare? ( Sovitaanko että sinä olet vahtimestari ja minä olen maailmanmestari?)

9. Jesus stenades också en gång, men nu är han världskänd. (Kivitettiinhän Jeesustakin aikanaan, mutta nyt mies on maailman maineessa.)

8. Som en som har prövat på allt kan jag säga att det fortfarande finns saker jag inte har prövat på. (Kaiken kokeneena voin sanoa, että vielä on jotain kokematta.)

7. Förlovningen är över, men aktiviteten på förhållandefronten fortsätter. (Kihlat meni, mutta suhdetoiminta jatkuu.)

6. Alltid då jag hoppar – då jag får vara på backkrönet – så får jag en sådan där känsla av bon voyage, alltså att jag har känt det här tidigare.

(Aina kun mä hyppään ja pääsen siihen hyppyrin nokalle, niin mulle tulee sellainen bon voyage -tunne, siis että mä oon kokenut tän joskus aikaisemminkin.)

Matti Nykänen hade ofta glimten i ögat. Matti Nykänen, Sarajevo 1984. Bild: EPU / Lehtikuva

5. Livet är människans bästa tid. (Elämä on ihmisen parasta aikaa.)

4. Varje chans är en möjlighet. (Jokainen tsäänssi on mahdollisuus.)

3. Det är helt frågan om fifty-sixty hur det går. (Se on ihan fifty-sixty miten käy.)

2. Livet är life. (Elämä on laiffii.)

1. Kanske jag drack, kanske inte, so not, så länge hoppandet fungerar. (Ehkä otin, ehkä en, so not, kunhan hyppy kulkee.)

Artisten Nykänen använde flera av citaten efter idrottskarriären. Han släppte låten Elämä on laiffii 2002 och Jokainen tsäänssi on mahdollisuus 2013. Nykänens tredje album heter Ehkä otin, ehkä en och släpptes 2006.

För fem år sedan kommenterade Nykänen många av sina citat i en artikel i Ilta-Sanomat. Han tog avstånd från vissa – men nickade instämmande då andra fördes på tal.