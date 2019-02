FSI:s Arto Sirviö: Låt barn vara barn så länge som möjligt också inom idrott

Idrottsrörelsen ska bjuda in alla barn till motion och idrott, och barn ska uppmuntras till att prova på många grenar innan man låser sig vid en. Det säger Arto Sirviö, idrottschef för Finlands Svenska Idrott, FSI.

För små barn ska valet av idrottsgren vara så öppet som möjligt.

– Hela vägen fram till 15–16 års ålder ska man kunna träna alla möjliga grenar och testa olika grejer under resans gång. Det är förstås inte enkelt, det är en kostnadsfråga när barn behöver utrustning och det ska betalas avgifter. Men möjligheten att prova är det optimala, säger Arto Sirviö.

Sirviö har själv en lång ishockeykarriär bakom sig, både som spelare, tränare och som klubbledare. Han har också jobbat med just juniorer. Innan jobbet som idrottschef för FSI var Sirviö verksamhetsledare för ishockeyklubben JYP:s juniorer.

"Vid 15–17 års ålder måste man göra ett val"

Tränarnas viktigaste uppgift är att inspirera - det ska vara roligt att testa olika idrottsgrenar, säger Sirviö. När det idrottande barnet kommit längre i sin träning ska tränaren vara en lärare så att barnet känner att det får konstant feedback och märker av utvecklingen.

– Dagens tränare utbildas på ett bra sätt. De för inte bara monologer, utan för en dialog med de unga. Sedan förändras kravbilden naturligtvis när man kommer upp i 15–17 års ålder, då ställs man inför valet att satsa på idrottarkarriären, säger Sirviö.

– Men det finns inget rätt svar på frågan när en idrottare i en viss gren ska påbörja elitsatsningen. Motionerar du mycket och tränar olika grenar länge så blir du också starkare och mer redo att satsa de där 900 timmarna om året. Här behöver tränarna vara ärliga och förklara vad som krävs.

Juniormatch i KHL. Juniormatch i ishockey, Avtomobilist Jekaterinburg-Salavat Julajev Ufa, våren 2017. Bild: All Over Press

Knatte- och junioridrottsträningen är bra i Finland, anser Sirviö. Självklart finns det undantag, men bland de tränare som jobbar med de allra yngsta, de som är i vad Sirviö kallar inspirationsfasen, finns det många duktiga tränare.

– Skulle vi få föräldrarna starkare med i barnens inspiration skulle vi ha ett ännu bättre utgångsläge för framtidens stjärnor.

"Lika villkor för nivåindelade lag"

Enligt Finlands bollförbunds riktlinjer ska fotbollsjuniorer delas in i grupper enligt nivå och utveckling det året de fyller tio år. I Kyrkslätt har man i nybildade FC Kyrkslätt gått in för att dela in 9-åringarna redan nu, på grund av årskullens storlek.

Föräldrarna till en del av barnen oroar sig över att indelningen i skolan kan bli en grogrund för mobbning. Intresset har också svalnat för en del av barnen som nu inte längre spelar tillsammans med kompisar.

Tränarna ser barnen på ett annat sätt på träningarna, och ser om ett barn ännu inte är redo att spela i ett så kallat a-lag

De föräldrar som Yle Huvudstadsregionen talat med önskar att gruppindelningen i stället skulle grunda sig på barnens egna önskemål och bedömning av de egna färdigheterna.

Sirviö uppmanar ändå föräldrar att lita på att tränarna gör rätt bedömningar.

– De ser barnen på ett annat sätt på träningarna, och ser om ett barn ännu inte är redo att spela i ett så kallat a-lag.

Pallo-Pojat Juniorit och Puistolan Urheilijat spelar match i Helsingfors 2017. Juniorfotbollsmatch PPJ-PuiU, juli 2017. Bild: Yle / Jari Kovalainen

Sirviö tycker det är ett okej sätt att lägga upp verksamheten på, att ha nivåanpassade grupper, men villkoren för barnen ska vara lika.

– Både team a och team b ska ha tre träningar i veckan, till exempel. Jag har varit många år i Sverige och där är det ofta så att det så kallade ”sämre” laget har de bästa tränarna. De som spelar i det ”bättre” laget kanske undrar varför det är så. Det är för att också de som spelar i det andra laget ska ha möjlighet att se vad som krävs för att bli bättre och träna mer mångsidigt.

Och det att man först hamnar i ett b-lag betyder inte att man inte senare kan avancera om det är det man vill , säger Sirviö.

– Du har jättebra möjlighet att senare spela i ett a-lag, men det är upp till dig och omgivningen, säger Sirviö.