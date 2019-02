Matti Nykänen passade in i den finländska självbilden - en hjälte och en antihjälte

Matti Nykänens idrottsprestationer och framgångar var helt enastående, konstaterar sociologen och genusvetaren Jan Wickman.

Matti Nykänen kan lätt placeras på toppen - bland fem, sex andra finländska skididrottare.

Han fick en framträdande position redan genom sin idrottskarriär, men blev ett mediefenomen på ett helt annat sätt än andra idrottare som har nått långt.

Efter sin framgång inom idrotten hade Nykänen i årtionden en synlighet i massmedier av andra orsaker.

- Att han blev ett så stort mediefenomen berodde på

att hans privatliv gav så mycket stoff. Det fanns så mycket att skriva och tala om då det gällde honom, säger Wickman.

Idrottshjältar hör till den nationella självbilden och mytologin i vårt eget land ― Jan Wickman

Enligt Wickman kom Matti Nykänen in under en sådan tid då man började få veta mera om idrottarna som privatpersoner också.

- Nykänens idrottskarriär skedde under 1980-talet, och om man ser på det som skrivits om idrottare och det som finns om dem i offentligheten så var privatlivet och "att vara kändis" något som fanns i medierna på en bredare front just under den här tiden.

Wickman talar om en kombination av tidpunkt och det att Nykänen bjuder på så mycket - ofrivilligt - men dock.

En typisk finländsk hjälte - eller en antihjälte?

Han är kanske en typisk finsk idrottshjälte - men kanske ändå inte, säger Jan Wickman.

- Om vi ser på tidigare idrottshjältar av verkligt hög kaliber så är de väldigt dygdiga och sådana som man kan se upp till.

Enligt Wickman passade Nykänen i början av sin karriär in i den här bilden väl - bortsett från att han var väldigt, väldigt ung.

- Sedan övergår han till att bli något av en tragisk hjälte. I sitt fortsatta liv är han något av en antihjälte och en tragisk hjälte sammanblandat på något sätt.

Jan Wickman är sociolog och genusvetare. Jan Wickman Bild: Yle/Anna Dönsberg

"En person som många älskade att hata"

Wickman konstaterar att det nog inte finns enbart en inställning till Matti Nykänen, och att han kanske för många människor var en gestalt som man älskade att hata.

- Han var "dum och förkastlig" för en del människor, samtidigt som han kanske har kunnat vara en slags antihjälte som man kan skratta åt - men skrattet har ändå också kunnat ha en del hjärtliga toner som visar en annan inställning.

- Idrottare är hjältar mer eller mindre överallt, men idrottshjältar hör till den nationella självbilden och mytologin i vårt eget land.

- Det var långdistanslöpare som sprang Finland på världskartan, och det är kanske just på idrottens område vi har de mest lysande stjärnorna.

"Vår självbild är kopplad till det agrara och till arbetarklassen"

- Om vi tänker på den finländska självbilden så är den agrar och arbetarklassorienterad, säger Jan Wickman.

- I många andra länder är det ofta medelklassbilden som definierar vad nationen är för något - men det finländska definieras av arbetarklass och agrarkulturskikten i nationen.

Matti Nykänen passar in i alla sina roller. ― Jan Wickman

Enligt Wickman hör kanske idrottare ihop med den framstående bilden av en sådan nation.

- Idrottare passar kanske bättre in i bilden än till exempel de framstående arkitekter som vi också är stolta över men som kanske inte är nationsdefinierande, för de passar inte riktigt lika väl in i den här självbilden.

- Och Matti Nykänen passar in i alla sina roller. Han blir nog inte beskylld för att höra till den intellektuella eliten precis. Han var ju väldigt, väldigt folklig.

- Också de sätt han har gjort bort sig på är på ett sätt väldigt folkliga. I alla hans svaga stunder och med alla sina svagheter så passar han nog in i den - inte så sällan självkritiska - finländska självbilden, säger Wickman.