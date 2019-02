Styrkelyftaren Susanna Törrönen är årets idrottare i Sibbo

Susanna Törrösen käsissä rauta on kevyttä. 20-vuotias sipoolainen on tuore klassisen penkkipunnerruksen maailmanmestari, mutta kotiyleisön edessä saavutettu MM-kulta olisi maistunut vielä paremmalta, jos se olisi tullut ME-tuloksella. Sillä ennätysten rikkominen on Törrösestä arvokisamitaleja maukkaampaa.