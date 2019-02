VR ställer in tåg bland annat på kustbanan på tisdag och onsdag - vädret har orsakat skador på tågen

De senaste dagarnas snö och is har orsakat skador på VR:s tågvagnar. Därför ställer VR nu in flera turer på kustbanan mellan Åbo och Helsingfors på tisdag och onsdag (5.-6.2). Flera avgångar mellan Helsingfors och städerna Tammerfors och Villmanstrand ställs också in.

För kustbanans del handlar det om fyra stycken Pendolinotåg som alla skulle stanna i Karis.

1. Tåget från Helsingfors till Åbo klockan 10:37 (i Karis 11:32).

2. Tåget från Åbo till Helsingfors klockan 13:25 (i Karis 14.28).

3. Tåget från Helsingfors till Åbo klockan 14:37 (i Karis 15:32).

4. Tåget från Åbo till Helsingfors klockan 17:18 (i Karis 18:28).

VR meddelar på sin webbplats att bolaget ordnar ersättande bussar som stannar på Åbo och Helsingfors station samt i Kuppis och Salo.

Orsaken till de inställda tågen är sträng kyla och snö på banan, vilket påverkar både själva tågen och järnvägen.

De senaste dagarnas snö och is har orsakat olika små skador på tågen och därför är en del av tågvagnarna ur bruk.

Genom att inhibera en del av tågturerna i dag och imorgon hoppas VR att tågvagnarna ska räcka till.

Passagerare bör ändå vara beredda på förseningar.

Alla inställda tåg hittas på VR:s webbplats.