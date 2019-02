Dansvarma kinder, dämpad belysning och November Rain som ekar ut över dansgolvet - Vega bjuder på en tryckarekväll!

Tryckare, slovare eller varför inte ett vertikalt uttryck för ett horisontellt begär. Yle Vega gör en djupdykning i det mysiga balladträsket och bjuder på en tryckarekväll.

Vilken var den första tryckaren? Har tryckarnas karaktär ändrats väsentligt de senaste decennierna?

Frågorna är många och Hannah Norrena och Magnus Hansén tar sig an uppgiften att reda ut allt onsdagen den 13 februari med start klockan 17.30.

Vi efterlyser dina tryckareminnen

Vi vill skräddarsy tryckarekvällen enligt dina önskemål och efterlyser nu minnen och berättelser från dansgolven.

Hittade du din livskärlek till tonerna av I Will Always Love You? Vilka är dina balladminnen från skoldiscot när den magiska stunden var kommen och tempoväxlingen ett faktum?

Du avgör vilka låtar vi spelar

Vilka ballader vill du att vi spelar och varför ska vi spela just dem?

Tillsammans skapar vi en oförglömlig kväll där det är helt okej att skjuta upp middagen för att kramas i takt i vardagsrummet.