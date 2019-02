Förändrade tidtabeller i smällkalla Canmore – Mäkäräinen tävlar om världscuppoäng kring midnatt på torsdag

View this post on Instagram

A Canmore fa freddoooooo! 🥶 @dorothea_wierer e @federica__sanfilippo in Canada per la prima delle due tappe in Nordamerica! 💙 • @federazione_sport_invernali #CAN19 #biathlon #biathlonfamily #biathlonlove #biathlon_is_my_life #biathlonworld