Anna & Klaus bjuder på äkta feelgood-musik

Anna Wiksten och Klaus Suhonen är bekanta från populära Hans on the bass. Nu är duon aktuell med den nya skivan Live from Magnusborg a-Side. Låten som utmanar Vegatoppen den här veckan heter Simple Life.

- Vi skulle väl beskriva vår musik som popmusik med inslag av folk, blues och country, berättar Klaus Suhonen.

- Vi gav ut fyra skivor med gruppen Hans on the Bass och vi kände kanske att vi var vid ett vägskäl. Det fanns en tanke att göra en ännu större satsning på gruppen men jag kände att jag i grund och botten är en glad hobbymusiker och då jag dessutom är i en hektisk livssituation så skulle det ha varit omöjligt att satsa fullt ut, säger Suhonen.

- Skillnaden mellan Hans on the bass och vår duo är väl närmast i produktionen. Nu är det mera avskalat och direkt. Musikerna i vår grupp får mera utrymme och det hörs på vår nya skiva, berättar Anna Wiksten.

- Låten Simple Life är kanske en av våra mera jazziga låtar, de andra är kanske mera åt countryrock hållet. Jag tycker att vi fångat en fin livestämning i den här låten och speciellt våra musiker får ta plats i den här låten, avslutar Suhonen.

