Färre yrkessjukdomar under de senaste 10 åren - inom branschen för hårvård och kosmetik har sjukdomarna ökat

Antalet fastställda fall av yrkessjukdom har minskat med nästan 60 procent under de senaste 10 åren enligt Arbetshälsoinstitutet. I så gott som alla branscher har trenden varit sjunkande. Den främsta orsaken till yrkessjukdom är fortsättningsvis buller.

Exponeringen för buller har i många års tid minskat, men trots det är bullret en stor risk. Det här framgår i Arbetshälsoinstitutets utredning där man granskade riskyrken, riskbranscher och riskexponeringar utifrån uppgifterna i registret över arbetsrelaterade sjukdomar under åren 2005–2014.

I nästan alla branscher har yrkessjukdomarna blivit färre, men hårvårds- och kosmetikbranschen går mot strömmen. Där är trenden stigande.

I takt med att arbetslivet förändras upptäcks nya exponeringsfaktorer som orsakar yrkessjukdom. Också gamla exponeringsfaktorer dyker upp, men i nya sammanhang.

Ett exempel på det här är ögonfranslim som kosmetologer och ögonfranstekniker jobbar med. Epoxiföreningar är ett annat problem, som används vid rörsanering.

– Vi beslöt att göra något åt saken redan för många år sedan, när vi på arbetsmedicinska polikliniken upptäckte att hudsjukdomsfallen ökar bland frisörer och kosmetologer, berättar specialistläkaren i dermatologi och allergologi, Maria Pesonen, vid Arbetshälsoinstitutet.

Antalet fall av allergiskt kontakteksem har ökat på grund av exponering för akrylater som bland annat används i konstnagelmaterial och lim för förlängning av ögonfransar.

– De används också i sådana lim- och tätningsmedel som behövs vid installations- och monteringsarbeten. Effektiviserad informationsspridning behövs därför fortfarande, säger Pesonen.

Den globala isotiazolinonallergiepidemin syns också i Finland i form av en kraftig ökning av antalet fall av yrkessjukdom under observationsperioden. Isotiazolinon är ett konserveringsmedel som bland annat används i hårvårds- och kosmetikprodukter.

Det är inte bara inom hårvårds- och kosmetikbranschen som yrkessjukdomarna kan slå till.

Flest fall av yrkessjukdom konstaterades nämligen inom lantbruket. Den vanligaste sjukdomen inom branschen är sorkfeber, men också yrkessnuva, tennisarmbåge och astma.