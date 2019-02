IL: SDP:s tillfälliga ledare röstade för nedskärning av personal inom äldrevården i Tammerfors – på riksnivå är hon mot

Socialdemokraternas tillfälliga ordförande, Sanna Marin, röstade i fjol för en nedskärning av personaldimensioneringen i äldrevården i Tammerfors fullmäktige, avslöjar Iltalehti. I riksdagen är Marin däremot för en ökning av minimiresursen vårdare per klient.

Sanna Marins åsikter skiljer sig på lokal- och riksnivå. I riksdagen är hon en av dem som aktivt lobbat för att en minimiresurs på vårdare per klient skrivs in i lag, medan hon i Tammerfors fullmäktige ville minska personalresurserna i dygnetruntvården så sent som i november i fjol.

Marin har tidigare kritiserat Samlingspartiet för att vara mot att en minimiresurs per klient skrivs in i lag.

– SDP vill skriva in en minimiresurs på 0.7 vårdare per klient i lag och alla partier stöder det här – förutom Samlingspartiet (sedan uttalandet har Saml. meddelat att de är redo att diskutera saken).

Samlingspartiets Petteri Orpo hade gärna ställt Marin mot väggen i plenum under onsdagen, men hann inte innan hon lämnade salen.

– Jag skulle ha frågat Marin om hon verkligen röstat för nedskärning av personaldimensioneringen i äldre vården.