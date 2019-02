Föröka dina krukväxter - ta sticklingar och få nya plantor helt gratis

När ljuset återvänder sätter krukväxtern igång att växa igen. Det här är den ultimata tiden att ta sticklingar, dela plantor och helt enkelt få sin inomhusdjungel att växa. Här får du Owe Salmelas tips på hur du lyckas med det.

På våra breddgrader kan man börja pyssla om sina krukväxter ungefär från mitten av februari. Det är då tillväxtperioden inleds.

En krukväxt kan man föröka både genom delning och genom att ta stickingar. Att ta sticklingar gör man helt enkelt genom att man skär av en bit av plantan som kan bli en ny planta.

- Man kan ta sticklingar från nästan vilken växt som helst, säger Salmela.

Det är inte farligt att ta sticklingar från en planta. De allra flesta växter mår bra av att man beskär dem då och då, då orkar de växa med ny fart. Precis som håret mår bra av att klippas ibland.

1. Stamstickling

Stamsticklingar tar man från en bit av stammen. Oftast skär man av strax under ett blad, eftersom det är där det finns mest s.k. rotämnen. Sedan skär man bort det nedersta bladet, sparar följande bad eller bladpar där man skär av toppen. Längre än så behöver inte en stamstickling vara. Stamsticklingar kan man ta av bland annat växter som monstera, gullranka, murgröna och pilea.