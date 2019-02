Försöket med basinkomst visar: Mottagarna kom inte ut i arbetslivet, men mådde bättre än andra som lever på bidrag

Det blev ingen sysselsättande effekt av regeringens försök med basinkomst för finländare, visar preliminära resultat.

Enligt uppgifterna som presenterades på fredagen kan man inte se någon sysselsättande effekt bland mottagarna till basinkomsten i försöket, åtminstone inte under det första av två försöksår.

Däremot bedömer mottagarna till basinkomst sitt eget välmående som bättre än personerna i en jämförelsegrupp.

Det är Juha Sipiläs (C) regering som har tagit initiativ till försöket med basinkomst. Det utfördes under åren 2017 och 2018. Myndigheterna lottade ut 2000 personer som fick 560 euro per månad i basinkomst. De var alla sådana som dittills hade levt på olika typer av sociala bidrag.

Artikeln uppdateras.