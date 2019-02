Inga finländare till semifinal i sprinten i Lahtis – Mäki misslyckades med taktiken, Lylynperä var för försiktig: ”Borde ha tagit för sig”

Sex finländare deltog i kvartsfinalerna då sprinttävlingarna avgjordes i Lahtis på lördagen. Men inga av dem klarade av att avancera. Närmast var något otippat Lauri Vuorinen, då förhandsfavoriten Joni Mäki tappade fart på slutet.

– Nu är det kört, konstaterade expertkommentator Glenn Lindholm.

Joni Mäki hade de allra största förväntningarna på sina axlar då sprinter stod på programmet i Lahtis på lördagen. Mäki hade klockat in den tredje snabbaste tiden av alla i kvalet och var således favorit att minst ta sig till semifinal.

Ännu då det sista motlutet i kvartsfinalen närmade sig såg det lovande ut. Mäki höll täten, men passerades plötsligt av flera andra åkare.

Mäki kom in i den sista kurvan på utkanten och fick inte tillräckligt med fart med sig till upploppet. Kvaltrean kom i mål som sjätte och sista man.

– Det var ett jämnt heat. Det känns helt okej. Jag hade haft krafter för ett åk till. Samtidigt orkade jag inte pusha tillräckligt i den sista uppförsbacken, summerar Mäki själv i Yles tv-intervju efteråt.

Vuorinen besegrad på upploppet, Pentsinen slog Mäki

Lauri Vuorinen var i sin tur närmast av de blåvita herrarna att ta sig till semifinal. Vuorinen utnyttjade den långsamma takten i den sista kvartsfinalen och kämpade upp sig till trea samtidigt som klungan kurvade in på målområdet.

Vuorinen hade extremt bra glid på skidorna och åkte in på upploppet som andra man. Segerkampen mot Emil Iversen resulterade ändå plötsligt i en tredje plats bakom också Richard Jouve då den franska åkaren stod för en slutspurt som heter duga.

Tiden var sekunder från att räcka till i lucky loser-jämförelsen.

Herrtävlingens första kvartsfinal bjöd i sin tur på en kamp om en biljett till VM-sprinten mellan Anssi Pentsinen och Martti Jylhä. Jykhä, 30:e och sista man att ta sig vidare från kvalet, inledde klart starkare och låg till och med etta halvvägs in i loppet.

– Han vet hur man ska spela det här spelet, summerade Lindholm.

Men då Johannes Hösflot Kläbo valde att rycka kunde varken Jylhä eller Pentsinen svara. Finländarna hamnade långt bakom täten och gled i mål som femma och sexa.

Pentsinen korsade ändå mållinjen före Jylhä och har med andra ord fördelen på sin sida med tanke på en plats i VM i Seefeld.

Segern gick i sin tur klart till förhandsfavoriten Kläbo. Federico Pellegrino kom i mål som tvåa och Finn Hågen Krogh tog hand om tredjeplatsen.

”Skulle gärna ha fått ta för sig mera, behöver inte vara så försiktig”

Damtävlingens båda finländare Katri Lylynperä och Anita Korva tävlade i den första kvartsfinalen. Duon hamnade snabbt längst bak i fältet, men höll känning till täten hela tiden.

Inte ens ett ryck i det sista motlutet skakade av sig finländarna för gott, men på upploppet blev det för trångt. Lylynperä kom i mål som fyra, sex hundradelssekunder före landsmaninnan Korva.

– Det är väldigt svårt att passera andra åkare på den här banan. Nu hamnade finländarna långt bakom och då går det så här. Lylynperä skulle gärna ha fått ta för sig mera, man behöver inte vara så försiktig, summerar expertkommentator Lindholm.

Själv var FM-guldmedaljören Lylynperä nöjd med dagens insats.

– Så vitt jag kommer ihåg är det här min bästa placering i världscupen så det måste jag vara nöjd med. Även om jag hamnade längst bak så visade jag på upploppet att jag inte är någon slagpåse.

– En viktig lektion med tanke på kommande tävlingar, säger Lylynperä, nu högaktuell för VM, till Yle.

Anita Korva och Katri Lylynperä i farten i Lahtis. Anita Korva och Katri Lylynperä i farten. Bild: Lehtikuva

Anita Korva, som bara några veckor sedan gjorde succé i junior-VM just i Lahtis, var däremot lite missnöjd med placeringen.

– Utgångsläget var bättre än i fjol, men visst kunde resultatet ha varit bättre, speciellt då de absoluta toppåkarna inte deltog, summerar hon för Yle.

– Då jag kom hit i går så kändes benen ganska hel…singforsiskt tunga, men det kändes nog helt okej i dag. Det var väldigt lärorikt med tanke på VM. Dessutom lär jag få åka i lagsprinten i morgon också, berättar hon.

Segern i damtävlingen gick emellertid till norskan Maiken Caspersen Falla närmast före USA:s Sophie Caldwell och Sveriges Maja Dahlqvist.

Resultat:

Herrsprinten

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR

2. Federico Pellegrino ITA

3. Finn Hågen Krogh NOR

4. Eirik Brandsdal NOR

5. Emil Iversen NOR

6. Gleb Retivykh RUS

...

14. Lauri Vuorinen FIN

22. Anssi Pentsinen FIN

26. Joni Mäki FIN

30. Martti Jylhä FIN

Damsprinten

1. Maiken Caspersen Falla NOR

2. Sophie Caldwell USA

3. Maja Dahlqvist SWE

4. Sandra Ringwald GER

5. Mari Eide NOR

6. Tiril Udnes Weng NOR

...

18. Katri Lylynperä FIN

22. Anita Korva FIN