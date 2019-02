Joni Mäki trea i sprintkvalet – förkylning bromsade Andrea Julins framfart: “Jag är besviken och arg”

Fyra blåvita herråkare tog sig vidare i sprintkvalet i Lahtis men bland damerna avancerade bara två finländare. Andrea Julin och Juuso Haarala slogs ut och deras VM-chanser är nu minimala.

Katri Lylynperä och JVM-hjälten Anita Korva var de enda finländska damåkarna som avancerade från sprintkvalet. Bland herrarna gick fyra blåvita åkare vidare.

Andrea Julin hörde till dem som blev utslagna och hon var inte på bra humör efter kvalet. Julin skulle ha behövt ett bra resultat för att kunna kämpa om de sista platserna i VM-laget men en förkylning ställde till det för IF Minken-åkare.

– Känns som att jag inte fick ut det jag ville ur kroppen. Då jag vaknade på morgonen märkte jag att förkylningen har slagit ordentligt tillbaka. Jag har sjuk hals och är ordentligt täppt i näsan, det tog bort krafter, berättar Julin för Yle Sporten.

– Jag är besviken och arg att jag är sjuk en sådan här dag.

Julin var 47:a i sprintkvalet och avancerade inte. Av finländarna var hon bara femte snabbast vilket innebär att det knappast kommer att finnas någon VM-biljett med Julins namn.

– Det verkar inte som att jag skulle bli uttagen. Jag var ju bara femte bäst av finländarna. Det som jag är besviken på är att jag inte får ut allt på grund av att jag är sjuk.

Haarala knappt utanför

På herrsidan lyckades fyra finländare ta sig vidare. Joni Mäki var tredje snabbast av alla och han får sällskap av Lauri Vuorinen (18), Anssi Pentsinen (22) och Martti Jylhä (30) i eftermiddagens tävling som startar 14.25.

Juuso Haarala 35:a, under en sekund från att ha rymts med bland de 30 bästa.

– Jag öppnade kanske lite för hårt, jag var kanske två sekunder efter ledaren halvvägs. I de sista backarna där man borde orka pressa var jag inte tillräckligt stark längre, säger Haarala.

Resultatet innebär att även Haarala kan glömma VM i Seefeld.

– Jag är besviken. Om jag tänker på förra helgen (FM) så borde jag ha haft chansen att lätt ta mig in bland de 30 bästa. Men jag lyckades inte lika bra idag.



Herrarnas sprintkval

1. Johannes H. Kläbo NOR 2.47,01

2. Håvard S. Taugböl NOR + 4,15

3. Joni Mäki FIN + 4,35

4. Federico Pellegrino ITA + 4,36

5. Finn Hågen Krogh NOR + 4,40

6. Sindre B. Skar NOR + 5,23

7. Eirik Brandsdal NOR + 5,98

8. Lucas Chanavat FRA + 6,04

9. Erik Valnes NOR + 6,38

10. Teodor Peterson SWE + 6,70

18. Lauri Vuorinen FIN + 8,53

22. Anssi Pentsinen FIN + 9,19

30. Martti Jylhä FIN + 10,05

33. Verneri Suhonen FIN + 10,40

35. Juuso Haarala FIN + 10,91

39. Miska Poikkimäki FIN + 11,36

44. Lauri Mannila FIN + 11,89

Damernas sprintkval

1. Eva Urevc SLO 2.40,67

2. Nadine Fähndrich SUI + 4,21

3. Sophie Caldwell USA + 4,36

4. Johanna Hagström SWE + 4,40

5. Anamarija Lampic SLO + 5,44

6. Katja Visnar SLO + 5,81

7. Maiken C. Falla NOR + 5,89

8. Laurien van der Graa SUI + 6,71

9. Tiril Udnes Weng NOR + 6,76

10. Greta Laurent ITA + 6,81

19. Katri Lylynperä FIN + 8,88

20. Anita Korva FIN + 8,98

40. Anne Kyllönen FIN + 11,70

44. Maaret Pajunoja FIN + 13,53

47. Andrea Julin FIN + 14,19

50. Tiia Olkkonen FIN + 15,88

51. Heini Hokkanen FIN + 16,26