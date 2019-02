Låtskrivaren Fredrik Furu analyserar tryckarens anatomi: "Man känner redan i introt hur ångestfyllt det är"

Stora starka känslor och långa instrumentala intron som låter så sorgliga att man vill gråta. Det är några saker som är typiska för en klassisk tryckare. Åtminstone om du frågar artisten och låtskrivaren Fredrik Furu.

Onsdagen den 13.2 bjuder Yle Vega på en helkväll med tryckare. Mellan klockan 17.30 och 21 kan lyssnarna tillsammans med programvärdarna Hannah Norrena och Magnus Hansén värma upp inför alla hjärtans dag.

Jag träffar Fredrik Furu i hans studio för att prata om tryckare. Låtar som tillåter dig att hårt krama om din danspartner och långsamt vagga fram och tillbaka på dansgolvet.

My Heart Will Go On av Celine Dion börjar spela från högtalarna. Vi konstaterar med Furu att det här är en äkta klassisk tryckare.

Man känner redan i introt hur ångestfyllt det är ― Fredrik Furu om My Heart Will Go On

- Man känner redan i introt hur ångestfyllt det är, säger Furu.

Han konstaterar att det säkert är många som fått sina hjärtan krossade till den här låten. Men också funnit sin kärlek.

- När man dansar tryckare ska man kramas nästan lite för hårt så att man inte förlorar den andra.

Tryckare tillåter dig krama hårt om din danspartner. Par dansar till tonerna av en tryckare. Bild: Photographer Morozova Tatiana/Mostphotos

Vi lyssnar på några andra tryckare från 80 och 90-talet. Bed of Roses av Bon jovi, Heaven av Bryan Adams och Carrie av Europe.

- Det är mycket långa intron, ofta piano- eller synthmelodier.

- Det finns någon slags ensamhet som kanske kommer från att man sitter ensam vid sitt piano, säger Furu.

Nostalgi och martyrskap

Mycket nostalgi, första kärleken, ett krossat hjärta och martyrskap säger Furu att ofta ingår i texterna på tryckare.

Som exempel på martyrskap nämner Furu I Will Always Love You. Om hon stannar så är hon i vägen, sjunger Whitney Houton i låten.

Låtarna handlar ofta om hur man skiljs åt och kramas för sista gången. ― Fredrik Furu

- Låtarna handlar ofta om hur man skiljs åt och kramas för sista gången.

Mycket sorg och ångest. Både i musiken och i texterna. Men det finns också glada tryckare. Furu lägger på Kents låt Utan dina andetag.

Glada tryckare är populära på bröllop. Bröllopsdans Bild: Andrii Shevchuk/Mostphotos

- Det här är en låt som jag har sjungit på många bröllop. De positiva tryckarna är oftast de som folk vill gifta sig till.

Dagens tryckare

Det finns en hel del typiska tryckare från 80 och 90-talet. Men också idag skrivs det låtar som vi kan kalla för dagens tryckare.

Vi lyssnar på Ed Sheerans låt Thinking Out Loud och Furu säger att den skiljer sig till en viss del från de äldre tryckarna.

- Men den är ändå uppbyggd lite på samma sätt som de klassiska tryckarna. Man hör att det går bra att dansa tryckare till den.

Jag frågar Furu hur han skulle gå tillväga om han nu skulle skriva en tryckare.

- Jag skulle nog försöka tänka på det mest slitsamma ögonblicket i mina tonår.

Temat för låten beskriver han som "vi mot världen".

- Det skulle vara en låt där jag minns tillbaka. Tänk om det skulle ha blivit vi två.

- Det är väl någonting speciellt med den första kärleken, så jag skulle nog försöka återskapa den känslan. Och så skulle det vara pianomusik, säger Furu.

Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger låten Shallow, en av dagens moderna tryckare. Bradley Cooper och Lady gaga i en scen ur filmen. Bild: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC.

Som exempel tar han låten Shallow av Lady Gaga och Bradley Cooper.

- Den är modern men den känns ändå klassisk, menar Furu.

Slutligen lyssnar vi på Richard Marx låt Right Here Waiting.

- Den har jag gråtit mig till sömns med många gånger, säger Furu och skrattar.

Yle Vega bjuder på en tryckarekväll 13.2 med start kl. 17.30. Värm upp inför kvällen och lyssna på Vegas Spotifylista med både gamla och nya tryckare.