På tv i dag: Lejonen jagar revansch för kollapsen i det senaste mötet med Tjeckien

Bild: All Over Press

Senast Finlands hockeyherrar spelade mot Tjeckien inledde Anrei Hakulinen målskyttet. Anrei Hakulinen ligger på isen och jublar, pucken finns bakom den tjeckiska målvakten Simon Hrubec. Bild: All Over Press

Senast Finland mötte Tjeckien ledde Lejonen med 3–0 inför slutperioden men fick ändå stryk. När lagen två månader senare möts igen vill Jukka Jalonens gäng rätta till den missen. Lejonen kommer dessutom till Stockholm som ett förlorande lag medan tjeckerna imponerade i torsdags.

Finland–Tjeckien

EHT-ishockey, Hovet, Stockholm.

Nedsläpp klockan 13.00.

Matchen sänds på TV1 och Yles Arena med Christoffer Herberts som kommentator på svenska.

Finlands läge: Revansch i sikte

Lejonen inledde EHT-veckan med att i torsdags efter straffar förlora mot Ryssland med 2–3 i Jaroslavl. Ungefär halva laget var också med i den senaste turneringen i december då Finland tappade en 3–0-ledning mot just Tjeckien och föll med 3–4 efter straffavgörande.

Lita på att Lejonen vill ha revansch för de två bakslagen i lördagens lunchmatch i Stockholm.

Finland har en debutant på isen i form av Pelicans Aleksi Mustonen som får göra sin första A-landskamp vid 23 års ålder. De två försvararna i truppen som vilade i torsdags gör också intressanta starter: Avangard Omsk-backen Ville Pokka är en av spelarna som har goda möjligheter att knipa en plats i det slutliga VM-laget i vår och Joonas Lehtivuori får chansen att visa upp sig i Lejonen efter att ha tillbringat säsongen hos Adler Mannheim i den tyska DEL-ligan.

Tjeckiens läge: Imponerade i torsdags

Efter att ha slutat sist i säsongens två första EHT-turneringar har Tjeckien rest till Sverige med ett rutinerat men formstarkt lag. De fyra främsta tjeckiska poängplockarna i hemmaligan finns alla med i en trupp som innehåller hela elva tidigare VM-spelare.

Erfarenheten blev ett trumfkort då Tjeckien i torsdags körde över ett ungt Sverige och vann med övertygande 5–2. 34-årige Marek Kvapil öppnade målskyttet i sin landslagscomeback innan femfaldiga VM-spelaren Jan Kovar stod för ett hattrick. Sista tjeckiska målet sattes in av Jiri Sekac som spelade i OS förra säsongen och i år är trea i KHL:s skytteliga.

Erfarenheten mixas upp med mindre rutinerade spelare. Mot Finland debuterar Kärpäts 21-årige ytter Radek Koblizek i A-landslaget.

Målvaktsmatchen: Debutant mot nykomling

Finlands målvakt Rasmus Tirronen har spelat en landskamp i karriären, mot Sverige i december när Lejonen vann med 3–2. Trots bara 60 minuter i Lejontröjan har TPS-målvakten mer landslagsrutin än sin kollega i den tjeckiska buren.

Rasmus Tirronen lyckades bra i sin A-landslagsdebut mot Sverige i december. Rasmus Tirronen står i sitt mål beredd att ingripa i hockeylandskampen Finland-Sverige. Bild: All Over Press

För Tjeckien debuterar nämligen 26-årige Roman Will efter en bra säsong i Bili Tygri Liberec. Will har under karriären tillbringat totalt tre år i olika nordamerikanska ligor och har medverkat i en NHL-match, för Colorado Avalanche i januari 2016.

Tidigare möten: Blåvit kollaps senast

Finland och Tjeckien har mötts två gånger i EHT-turneringar den här säsongen. I november vann Lejonen med 3–0 i Helsingfors efter en övertygande insats i matchen som följde på Kimmo Timonens tröjhissningsceremoni.

Månaden efter var det Timo Jutilas tröja som flög upp i taket, och en klar finländsk ledning försvann all världens väg i Tammerfors. 3–0 blev förlust med 3–4 i en match där Anrei Hakulinen som är med också i den här truppen öppnade målskyttet. Av de tjeckiska målskyttarna i Hakametsähallen senast är Radan Lenc och Tomas Kundratek med också i dag.

Kommentatorns tips: Stora skor att fylla

Min kollega Antti Koivukangas stod för tipset på vår webbplats inför

torsdagens match och slog fast att Ryssland–Finland slutar 2–2 och går till förlängning. Exakt så gick det också.

Försöker hålla Yle Sportens stolta svit vid liv genom att tippa en finländsk seger med 3–2. Vinster och förluster jämnar ofta ut sig i EHT-sammanhang och det här finländska laget ska ändå ha tillräckligt med fart och fläkt för att slå en mer erfaren tjeckisk trupp.