Romar 39:a i störtloppet i Åre – Svindal fick avsluta karriären med VM-silver: ”Kul att bjuda på ordentlig show”

En underkänd insats. Så summerar Andreas Romar sin prestation på söndagen i alpina VM i Åre. Störtloppet resulterade endast i en 39:e plats för Vasaåkaren. Marcus Sandell frågar sig nu ifall Romar vågar ta risker på samma nivå som tidigare. Aksel Lund Svindal blev i sin tur dagens hjälte.

Det blev inte någon fullträff i störtloppet heller för Andreas Romar i VM. Romar startade som 38:e man och klockade in den 39:e snabbaste tiden i ett dimmigt och snöigt Åre.

Inte alls enligt förvätningarna, medger Romar.

– En underkänd insats, summerar han i ett pressmeddelande.

– Jag tycker att åket var helt ok, jag gjorde inga större misstag. Några gånger hamnade jag utanför den optimala linjen, men jag vet inte alls vart all tid försvann. Det får vi väl lista ut, fortsätter han.

Romar tävlar ännu i kombinationstävlingen på måndag.

Experten: Vågar Romar ta risker längre?

Frågar man Yle Sportens expertkommentator Marcus Sandell är det inte tekniken det är fel på.

– Hans teknik ser bra ut. Det är fråga om något annat här nu, säger Sandell och lyfter fram tre aspekter:

– Vågar han ta riskerna som han gjorde då han var som bäst? Det har hänt mycket sedan dess. Man ser det på hans kroppspråk att han inte riktigt vågar ta riskerna på samma sätt efter alla skador.

Marcus Sandell. Marcus Sandell i Finlands OS-dress. Bild: All Over Press / Timo Korhonen

– Det andra gäller fysiken. Grenen har utvecklats mycket under de senaste åren och fysiken med den. Är Romar i tillräckligt bra skick för att kunna åka aggressivt? Det tredje gäller utrustningen. Har han lyckats med den? frågar sig Sandell.

”Helt sjukt”

Segern gick till Norge och Kjetil Jansrud, men det var silvermedaljören som stal showen.

Landsmannen Aksel Lund Svindal gjorde nämligen sin sista tävling någonsin och gjorde det riktigt väl. Svindal var bara två hundradelssekunder långsammare än Jansrud och knep silver i tävlingen.

– Det är mycket norska flaggor och en perfekt dag för oss. I sista racet så är det kul att bjuda på en ordentlig show. Det är helt sjukt, säger Svindal till SVT Sport efteråt.

Jansruds seger ska inte heller underskattas. Norrmannen tävlar i Åre med bruten hand.

– Det är overkligt. Det har varit trubbel och trubbel och jag har inte fått det att stämma under säsongen. Det har känts som en evig kamp och att då få till det i dag är fantastiskt, säger han till SVT.

– Det var fantastiskt att se Jansrud och Svindal prestera på topp efter alla svårigheter. Ett väldigt emotionellt resultat framför allt för Svindal, kompar i sin tur expertkommentator Sandell.

Resultat, störtlopp:

1. Kjetil Jansrud NOR 1.19,98

2. Aksel Lund Svindal NOR +0,02

3. Vincent Kriechmayr AUT +0,33

4. Beat Feuz SUI +0,44

5. Matthias Mayer AUT +0,65

6. Dominik Paris ITA +0,74

7. Benjamin Thomsen CAN +0,75

8. Aleksander Åmodt Kilde NOR +0,82

9. Bryce Bennett USA +0,83

9. Mauro Caviezel SUI +0,83

...

39. Andreas Romar FIN +2,56