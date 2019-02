Antti Aalto hade känn på pallplaceringar i Lahtis – slutade nia i svåra vindförhållanden: ”Kan vara nöjd”

Det såg riktigt lovande ut efter den första omgången. Antti Aalto låg på delad sjätte plats då den personliga backhoppningstävlingen i Lahtis avgjordes på söndagen, men klarade inte av att utmana täten. Själv är hopparen ändå nöjd.

Antti Aalto fick ett lyckat avslut på Lahtisspelen. Efter en mindre inspirerande insats i lagtävlingen på lördagen inledde Aalto den personliga tävlingen på söndagskvällen med tävlingens delat sjätte bästa insats.

Aaltos första hopp mätte 122 meter i HS130-backen.

I den andra hoppomgången gjorde vinden sig till känna riktigt på allvar. Flera hoppare tvingades ut i utmanande vindar, men Aalto klarade av att sträcka sig till 122 meter en gång till. Den här gången räckte det ändå inte längre än till en niondeplats i tävlingen.

– Jag är nog nöjd ändå, säger Aalto i Yles tv-intervju efteråt.

– Det var klart bättre än jag presterat i de senaste tävlingarna och då måste man vara nöjd, förklarar han.

"Handlar om små detaljer"

Aalto visade i den första omgången att han på allvar kan utmana världseliten bara han får allting att stämma. Enligt hopparen själv är det nästa steget – det där riktiga topphoppet – nära.

– Det är svårt att dissekera prestationen så här, men det handlar om riktigt små detaljer. Jag tror att det ordnar sig bara självförtroendet blir lite bättre, säger Aalto.

Utöver Aalto knep också Andreas Alamommo världscuppoäng på söndagen. Alamommo slutade på 29:e plats efter 116,5 meter i den första omgången och 110 meter i den andra.

– Visst känns det som en belöning för allt hårt jobb de senaste åren. Det känns riktigt bra att ställa in siktet på VM nu, säger Alamommo som tog karriärens första världscuppoäng på hemmaplan.

Eeru Nousiainen deltog också i tävlingen, men tog sig inte vidare till den andra omgången.

Segern gick emellertid klart till Polen och Kamil Stoch. Ryoyu Kobayashi tog hand om andraplatsen och Norges Robert Johansson slutade trea.

Resultat:

1. Kamil Stoch POL 280,9 poäng

2. Ryoyu Kobayashi JAP 263,7

3. Robert Johansson NOR 260,1

4. Stefan Kraft AUT 257,1

5. Halvor Egner Granerud NOR 255,7

6. Karl Geiger GER 255,2

7. Johann Andre Forfang NOR +254,6

8. Killian Peier SUI 248,8

9. Antti Aalto FIN 246,5

10. Piotr Zyla POL 243,5

…

29. Andreas Alamommo FIN 208,7