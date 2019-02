Först när Mats var död förstod föräldrarna värdet av hans gaming

Blogginlägget om att Mats var död skrev Robert i soffan hemma, dagen efter att Mats hade gått bort.

Det här inlägget, det sista på Mats blogg, har titeln: ”The journey has come to an end”. Texten berättar om Mats liv, och Robert avslutade så här: Familjen kan kontaktas på den här e-postadressen: […]

- Jag satt där i soffan och skrev och grät. Så tryckte jag på ”publicera”. Jag visste inte om det skulle komma något svar.

Robert drar efter andan, fortsätter:

- Så går det ett par timmar, och så kommer det första mejlet – en innerlig kondoleans från en av spelarna i Starlight. Jag läste mejlet högt. Det gjorde ett sådant intryck.

Från kondoleansmejlen:

”It is with heavy heart I write this post for a man I never met, but knew so well.”

Robert fortsätter:

- Att vi hade hittat en kanal till Mats vänner, och att de svarade på det sättet. Det var…

”He transcended his physical boundaries and enriched the lives of people all over the world.”

Robert fördjupar:

- Jag ville först och främst få sagt att Mats hade gått bort. Och så började de här historierna att komma.

”Mats’ passing has hit me very hard. I can’t put into words how much I’ll miss him.”

Roberts röst har tjocknat.

- Ett helt samhälle började ta form, ett helt litet folk, som var av en dimension vi inte hade haft någon aning om. Det kom fler och fler mejl, under dagen och dagarna efter, som vittnade om vilken betydelse Mats hade haft.

”I don’t believe that one single person is the heart of Starlight. But if one was, it would have been him.”

Robert berättar att en ny fysisk verklighet sipprade in i den digitala.