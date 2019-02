Kopia av världens nordligaste torvhus, Itha på Grönland. Maan sisään rakennettu mökki, tumma ovi, katolla sammalta ja ruohoa, savupiippu Bild: Yle / Kaisa Kumpula

Jag var inne i ett sådant här hus år 1976 då vi skidade från Grönland till Kanada. Det var 54 grader kallt och blåste 40 meter per sekund, och då känns det som 150 minusgrader. I en sådan vind kan man inte resa ett tält, men de gamla fångsmännen vi had emed oss sade att det finns torvhus i närheten, där kunde vi få lä. Vi kröp in i kojan, och det var som ett lyxhotell.

På mina guidade turer brukar jag skoja att detta är världens nordligaste hotell, det är självservice och helt gratis, så det rekommenderar jag varmt.