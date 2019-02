Gårdagens hjältar får jaga igen – Herola och Hirvonen över två minuter från täten

Ilkka Herola och Eero Hirvonen står inför en tuff uppgift om någondera vill upprepa gårdagens glädjescener i nordisk kombination. Leevi Mutru var bästa finländare i backen och startar som tolfte man ut i spåret.

Österrikes Mario Seidl stod för tävlingens mäktigaste hopp och inleder skidmomentet i överlägsen ledning. Seidls försprång till tvåan Akito Watabe är 43 sekunder.

Leevi Mutru var den bästa finländaren i Lahtisbacken och startar som tolfte man, 2 minuter och 9 sekunder efter Seidl.

Ilkka Herola och Eero Hirvonen som vann lagsprinten igår har en bra bit att hämta upp om duon vill nå topplaceringar i den individuella tävlingen. Herola ligger på 18:e plats, 2 minuter och 28 sekunder från täten, medan Hirvonen startar två sekunder senare.

– Det var ett dåligt resultat, men jag vet inte vad det berodde på. Luckan till täten är ganska stor. En placering bland de tio bästa är säkert möjligt, konstaterade Hirvonen.

Arttu Mäkiaho stod för ett bra hopp men han blev diskad på grund av en regelvidrig hoppdräkt.

– Det är sällan som dräkterna granskas här men det gjorde man idag och tydligen var min lite för stor. Det harmar jag när jag för första gången på länge fick till ett bra hopp i en tävlingssituation, kommenterade Mäkiaho.

Det tio kilometer långa skidmomentet inleds klockan 16.05.

Ställningen efter backen

1. Mario Seidl AUT

2. Akito Watabe JPN + 0.43

3. Espen Dahlhaug Björn NOR + 0.58

4. Hideaki Nagai JPN + 1.06

5. Jörgen Gråbak NOR + 1.14

6. Szczepan Kupczak POL + 1.18

7. Go Yamamoto JPN + 1.22

8. Wilhelm Denifl AUT + 1.36

9. Yoshito Watabe JPN + 1.37

10. Johannes Lamparter AUT + 1.45

12. Leevi Mutru FIN + 2.09

18. Ilkka Herola FIN + 2.26

19. Eero Hirvonen FIN + 2.28

23. Atte Kettunen FIN + 2.43

29. Otto Niittykoski FIN + 3.05