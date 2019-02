Herola krigade upp sig till sexa i Lahtis – Hirvonen och Mutru också i topp-10 i nordisk kombination

Lördagens lagsprint slutade i finländskt segerjubel, men riktigt lika bra gick det inte på söndagen. Ilkka Herola stod ändå för en klart godkänd insats i skidspåret i den individuella tävlingen och hämtade upp sig till sexa.

Gårdagens hjältar Ilkka Herola och Eero Hirvonen stod inför en tuff uppgift på söndagen.

Backmomentet hade gått klart sämre än förväntningarna, vilket innebar att både Herola och Hirvonen hade två minuter att hämta upp till täten då skidmomentet stod i tur senare på söndagen.

Både Herola och Hirvonen var ändå på hugget. Herola steg upp till sexa och kom i mål endast 37 sekunder efter segrande Jörgen Gråbak från Norge. Hirvonen slutade i sin tur åtta och backmomentets bästa finländare Leevi Mutru slutade nia – karriärens bästa placering.

Gråbak knep i sin tur segern efter en centimeterstrid mot Akito Watabe. Mario Seidl som ledde klart efter backhoppningen fick i sin tur nöja sig med en tredjeplats i tävlingen.

Resultat, nordisk kombination:

1. Jörgen Gråbak NOR 24.39,8

2. Akito Watabe JAP +0,0

3. Mario Seidl AUT +15,6

4. Espen Björnstad NOR +32,3

5. Magnus Krog NOR +35,0

6. Ilkka Herola FIN +37,1

7. Bernhard Gruber AUT +38,2

8. Eero Hirvonen FIN + 49,1

9. Leevi Mutru FIN +56,6

10. Wilhelm Denifl AUT +59,7

...

32. Otto Niittykoski FIN +3.54,1

34. Atte Kettunen FIN +3.54,3

35. Waltteri Karhumaa FIN +3.54,9

37. Wille Karhumaa FIN +4.25,1

Arttu Mäkiaho FIN DSQ