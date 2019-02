Vinst för 15-åriga Malou Prytz och favoriterna Hanna Ferm & Liamoo i Melodifestivalens andra deltävling

Den svenska artisten Liamoo under genrepet till Melodifestivalen i Göteborg 2018 Den svenska artisten Liamoo under genrepet till Melodifestivalen i Göteborg 2018 Bild: Johan Valkonen/Stella Pictures/All Over Press

Årets yngsta deltagare Malou Prytz levererade på Malmöscenen och gick till final tillsammans med tidigare idol-deltagarna Hanna Ferm & Liamoo.

Malou Prytzs låt I do me gick hem hos de svenska tittarna som röstade henne vidare som första finalist i Melodifestivalens andra deltävling.

Hanna Ferm & Liamoo knep den andra finalistplatsen med låten Hold You.

De två bidrag som klarade sig vidare till andra chansen var Andreas Johnson med låten Army of us och debutanten och nykomlingen Vlad Reiser med låten Nakna i regnet.

Sångaren och influencern Reiser hamnade i blåsväder efter att ha anklagats för att ha köpt röster, skriver Aftonbladet. Han har satsat 25 000 kronor på sin egen vinst, och lovat dela den med sina följare ifall han vinner.

Deltävling 3 i Leksand 16.2

Dolly Style - Habibi

Martin Stenmarck - Låt skiten brinna

Jon Henrik Fjällgren - Norrsken

Omar Rudberg - Om om och om igen

The Lovers of Valdaro - Somebody Wants

Lina Hedlund - Victorious

Rebecka Karlsson - Who I Am

Deltävling 4 i Lidköping 23.2

Arvingarna - I Do

Anton Hagman - Känner dig

Ann-Louise Hansson - Kärleken finns kvar

Bishara - On My Own

Pagan Fury - Stormbringer

John Lundvik - Too Late For Love

Lisa Ajax - Torn

Finalen 9.3 sänds direkt på Yle Fem och på Yle Arenan.