Lady Gaga, Childish Gambino och Ariana Grande kammade hem priser på årets Grammys - se bilderna från galan

USA:s bästa musikprestationer hyllades på årets Grammy-gala i Los Angeles under morgonnatten finsk tid.

Childish Gambinos This is America blev årets låt. Childish Gambino är artistnamnet för sångaren och skådespelaren Donald Glover, vars låt tar ställning mot polisbrutalitet och rasism.

This is America kammade också hem priset för bästa musikvideo, och vann även i kategorin ”Record of the year”, som riktas till alla som varit inblandade i låtproduktionen.

Childish Gambino. Bild på en uppträdande Donald Glover. Bild: AFP / Lehtikuva

This is America är skriven tillsammans med svenska låtskrivaren Ludwig Göransson, som även fick även pris för bästa filmmusik till Black Panther.

Bland årets vinnare märks också Lady Gaga som får gå hem med tre Grammys - bland annat för bästa soloframträdande med låten Joanne och för bästa popduo tillsammans med skådespelaren Bradley Cooper, båda gjorda för fjolårets populära film A Star Is Born.

Lady Gaga. Bild på Lady Gaga på Grammy-galan 2019. Bild: AFP / Lehtikuva

Popstjärnan Ariana Grande vann kategorin bästa pop-album för plattan Sweetener. Det var Grandes första Grammy-pris. Brittiska Dua Lipa vann i sin tur priset för årets nykomling.

Brittiska sångaren Dua Lipa tar emot priset för årets nya artist. Brittiska sångaren Dua Lipa tar emot priset för årets nya artist. Bild: AFP / Lehtikuva

Rap-stjärnan Kendrick Lamar tog priset för årets bästa rap-framträdande med låten King’s Dead och Drake vann årets rap-låt med God's Plan, medan Cardi B gjorde historia genom att vara första kvinnliga solorappare att vinna årets rap-album, Invasion of Privacy.

Franska elektroduon Justice fick pris för årets album inom elektronisk musik. Franska elektroduon Justice på årets Grammy-gala. Bild: AFP / Lehtikuva

Country-sångaren Kacey Musgraves vann priset för årets album med Golden Hour.

Country-sångaren Kacey Musgraves. Bild på country-sångaren Kacey Musgraves som tar emot priset på årets Grammys. Bild: AFP / Lehtikuva

Under öppningsnumret uppträdde bland annat den före detta presidentfrun Michelle Obama, som möttes av stort jubel när hon klev upp på scenen och talade om musikens förenande kraft.

Värden Alicia Keys, före detta presidentfru Michelle Obama och sångaren Jennifer Lopez. Bild från Grammy galan med värden Alicia Keys, före detta presidentfru Michelle Obama och sångaren Jennifer Lopez. Bild: AFP / Lehtikuva

Grammy-utmärkelserna delas ut av Recording Academy, som består av personer inom den amerikanska musikindustrin. Årligen utdelas 105 pris inom 30 olika genrer i samband med festen. Galan ordnades för första gången år 1959.

Här hemma sänds Grammy-galan i repris på Yle Teema på fredagen klockan 22.45.