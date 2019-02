Open Knowledge Finlands försök att samla in valreklam motarbetas av Facebook

OKF:s projekt lanseras officiellt nu på måndag men kommer kanske inte att fungera så väl som det var tänkt.

Föreningen Open Knowledge Finland (OKF), som främjar öppna data, vill att frivilliga ska installera en tilläggskomponent i sin webbläsare. Den samlar sedan automatiskt in de politiska annonser som visas för användaren på Facebook, och publicerar annonserna på en webbplats som OKF administrerar.

Insamlingen kallas för Vaalivahti och är inspirerad av projektet Whotargets.me i Storbritannien.

Tanken är att få en helhetsuppfattning om vilka politiska annonser som cirkulerar på sociala medier inför riksdagsvalet och EU-valet, och till vilka målgrupper de riktas.

Som enskild användare kan man också få insikter om vilken slags reklam som har riktats till en själv.

Reklam som visas på Facebook är alltid offentlig i dagsläget, men kan i praktiken vara svår att hitta om den inte riktas till en själv. De annonser som riktas till finländare försvinner också efter att en kampanj inte längre är aktiv.

– Olika aktörer försöker påverka väljare med hjälp av riktad reklam och traditionella mekanismer är dåliga på att fånga upp det här. Därför behövs projekt såsom vårt där vi samlar och arkiverar en massa valreklam, säger forskare Aleksi Knuutila vid OKF.

I Storbritannien, USA och Brasilien har Facebook själv tagit på sig den här rollen, efter att skräddarsydda annonser använts i stor skala i politiskt syfte.

Det är inte särskilt troligt att Facebook kommer att arkivera finländsk valreklam ännu i år, men det kan antagligen bli aktuellt i ett senare skede.

Knuutila säger att Facebook uppenbarligen vill öppna upp – på egna villkor.

– Det skulle vara viktigt att låta utomstående aktörer granska valreklam. Politisk reklam kan ha stor betydelse i samhället, säger han.

Facebook har också vid flera tillfällen varit dåligt på att känna igen vad som är politisk reklam och vad som inte är det.

Problem för Vaalivahti

Men för tillfället kan Open Knowledge Finlands nya projekt inte samla in information om hur valannonser har riktats. Det har Facebook nämligen nyligen försvårat med hjälp av tekniska förändringar i källkoden.

Just nu går det bara att samla in den här specifika informationen manuellt. Ni i publiken gör just det i samband med Svenska Yles projekt Öppna kampanjen.

På följande sida kan du läsa hur du kan delta: Vilken kandidat syns mest i dina flöden? Hjälp Svenska Yle granska de dolda valkampanjerna på nätet.

Det är ändå möjligt att OKF:s kommer att kunna kringgå de begränsningar Facebook har infört.

– Vi hoppas kunna fixa vårt webbläsartillägg så att det kan samla in alla intressanta data automatiskt ännu någon gång före riksdagsvalet, påpekar Knuutila.

Facebook valde att inte ställa upp på intervju kring riktad reklam eller företagets roll inför det finländska riksdagsvalet.