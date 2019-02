Förbundspennan: Vad kan skolan och hemmet göra för en sund spelvardag?

Skolan ska utvecklas i takt med samhället. När samhället förändras så förändras studerandes livssituation och intressen. Skolans förmåga att kunna ta tillvara studerandes intressen och erfarenheter är avgörande för att studerande ska uppleva utbildningen som meningsfull.

Skolan och vuxna måste alltså vara betydligt mer närvarande, synliga och intresserade av ungdomarnas stora intresse: dataspel, e-sport, YouTube och social media. Spelandet finns, de flesta barn och unga spelar något slags spel och spelandet är här för att stanna.

E-sport kontra spelbaserat lärande

Om vi förenklar det, spelbaserat lärande utgår från att jag som pedagog använder ett spel som inlärningsmetod för att, dels göra min undervisning så intressant för mina elever att jag konkurrerar ut deras mobiler och dels för att få dem att arbeta i en miljö, som för dem är trygg.

E-sport är det motsatta. Med e-sport kan jag få eleverna att börja intressera sig för hälsa, välmående och idrott. E-sport i skolan handlar om hur vi som pedagoger kan stärka ungas förmågor att skapa en sund spelvardag och bli bättre i sin hobby (generellt) och sport (för de seriösa).

Hur kan vi i skolan/hemma hjälpa unga att bli bättre i sin hobby?

E-sportare behöver ha många egenskaper för att bli riktigt bra. De skall ha en mångsidig fysisk träning där man förebygger idrottsskador och ökar koncentrationen. De bör känna till en god ergonomi, arbetsställningen måste vara sådan att man inte skadar sig.

Alla behöver känna till styrkan i mental träning, att man klarar hantera stress och yttre påfrestningar. Därtill behöver man kunskaper i hur man skapar en vinnande laganda, gruppdynamik, kommunikation och vi-känsla.

Framförallt måste man kunna ta ansvar. Inte bara ansvar för sitt spelande, utan ansvar för helheten, för den egna hälsan och den egna kompetensutvecklingen.

Karl Ögland, stöd- och resurslärare vid Yrkesinstitutet Prakticum. Karl Ögland, stöd- och resurslärare vid yrkesinstitutet Prakticum. Bild: Nathan Heeb

Forskning visar att fysisk aktivitet inte bara stärker kroppens muskler utan även de mentala förmågorna. Enligt svenska riksidrottsförbundet ger regelbunden fysisk träning (framför allt för unga) ett ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga samt ökad inlärningsförmåga. Samma sak gäller även vid vila.

Hjärnan arbetar väldigt mycket på natten för att hantera informationen som man fått in under dagen. Så om man inte vilar ordentligt kan en del av det man lär sig i spelet vara bortkastad om inte hjärnan har hunnit ta in och processat informationen ordentligt.

Det är alltså en förutsättning att man som e-sportare ägnar sig åt regelbunden fysisk träning för att få bättre förutsättningar att bli bättre i spelet, samt en tillräcklig vila.

Vad kan en lärare/förälder göra?

Ställ frågor, var intresserad och visa att du vill lära dig. Många föräldrar har stenkoll på sina ungdomars övriga fritid, men vet knappt vad deras ungdomars favoritspel heter. Det handlar om att våga visa sig okunnig och orka engagera sig.

Prata med dina elever / ditt barn. Visa att du värderar deras spelintresse lika högt som andra intressen - oavsett vad din egna åsikt är. Uppmuntra unga till fysiska aktiviteter, få dem att tänka på kosten och näringsvärdet i den föda de stoppar i sig. Varför inte ta en promenad eller löptur tillsammans före frukosten?

Karl Ögland, stöd- och resurslärare

Yrkesinstitutet Prakticum

Finlands Svenska Idrott och Svenska Finlands Skolidrottsförbund arbetar fram ett stödmaterial för skolor och hemmen hur vi som vuxna bättre kan stöda och bemöta en spelande ungdom för att ge dem de redskap kring kost, hälsa och träning som de behöver för en hållbar spelvardag.