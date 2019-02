Ny offertrunda för Knipnäsfastigheten i Ekenäs - stadsdirektören hoppas på snabb affär

Raseborgs stad kommer att be in nya offerter på Knipnäs sjukhusfastighet i Ekenäs. Samtidigt förkastar staden anbuden som kom in under höstens offertrunda på en auktionssajt.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist har förhandlat med tre anbudsgivare vars anbud är i storleksordningen 1,1 miljoner euro.

- Vi är rätt långt ifrån varandra. Men å andra sidan så måste vi titta vad staden kan göra när vi får anbuden om de är högre. Det blir ju också en belastning i framtiden om vi har det i vår ägo.

Vi vet inte hur konjunkturerna svänger och om det finns intresse i framtiden ― Ragnar Lundqvist, stadsdirektör i Raseborg

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist ser helst att Knipnäsfastigheten säljs inom en snar framtid.

- Nu är det väl kanske bäst att försöka få det så snabbt som möjligt för vi vet ju inte hur konjunkturerna svänger och om det finns intresse i framtiden.

Någonting med social- och hälsovård planeras

Lundqvist kan inte säga exakt vad de intresserade köparna har tänkt göra med Knipnäsfastigheten eftersom det rör sig om affärshemligheter.

Han säger enbart att det har någonting med social- och hälsovård att göra.

- Dock i dagens läge med den diskussion som förs så kanske det inte faller i god jord. Men vi får ju se vad de har för tankar.

I diskussionerna med stadsdirektören har också möjligheterna att köpa tilläggsmark runt fastigheten diskuterats. Det kan staden inte lova intressenterna.

- Det kan vi ju inte lova för man måste ju detaljplanera det. Men vi kan ju göra det preliminärt så att det finns en möjlighet att köpa tilläggsmark för att utvidga tomten och eventuellt få mera småhustomter eller radhustomter på området.