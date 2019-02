Det här ska hända med damlandslaget i fotboll – helst innan EM-kvalet kör igång i augusti

Bild: imago/Aleksandar Djorovic/ All Over Press

Anna Signeul litar på damlandslagets erfarna garde. Anna Signeul Bild: imago/Aleksandar Djorovic/ All Over Press

Damlandslaget i fotboll ska bli tekniskt bättre. Starkare i kroppen för att kunna hålla boll bättre och vinna dueller. Spelarna måste bli snabbare på att sätta press och tänka snabbare.

Laget måste prestera flera löpningar i högt tempo än nu. Spelarna måste våga mera.

Hur skall allt det här gå att förverkligas på kort tid? Hur skall allt ens gå att förverkliga i långa loppet?

Kontaktytan till spelarens vardag är ytters liten – därför har spelarna det stora ansvaret över sin utveckling.

Man kan gott säga att spelarna i damlandslagstruppen till stor del lever i samma situation som en individuell idrottare vars tränare inte dagligen är närvarande.

Om spelare visar ambition och vill utvecklas så måste de få chansen till det. ― Anna Signeul

Därför har spelarna förbundit sig vid att ta ett självständigt ansvar.

– Alla spelare har en utskriven utvecklingsplan, berättar chefstränaren Anna Signeul. Spelarna har själv kommit med förslag över det de borde förbättra.

– Landslagets fysiktränare Anne Mäkinen hjälper dem med den fysiska biten och vi har en mental tränare som jobbar med självförtroendet.

Adelina Engman spelar i Chelsea. Fotbollsspelaren i skottläge i match mellan Chelsea FC och Arsenal. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Klart är att spelarna som är utspridda över hela Norden och en stor del av Europa måste ha grönt ljus för de individuella målsättningarna också av sina klubblag. Därför har Signeul varit i kontakt med klubbtränarna.

– Jag vet att alla landslagsspelare är ambitiösa och att de jobbar hårt så allt känns lugnt, säger hon.

Dörren är öppen

I truppen som Signeul har tagit ut till en träningsturnering på Cypern om en dryg vecka ingår endast en debutant, det vill säga FC Honkas Elli Pikkujämsä.

Det handlar om Signeuls filosofi som tränare.

– Om spelare visar ambition och vill utvecklas så måste de få chansen till det. Det betyder inte att det inte skulle finnas rum för bättre spelare om sådana stiger fram, säger hon.

Under träningsturneringen ska spelarna visa hur de utvecklats

Finland kommer att möta Sydafrika, Tjeckien och Nordkorea i gruppspelet varefter det är dags för placeringsmatcher. Under de här matcherna är det meningen att spelarna skall visa hur de utvecklats.

– Det kommer att bli en balansgång mellan utveckling och att uppehålla självförtroendet, säger Signeul.

Hon syftar på att det är fokus på ordet träning i de här träningsmatcherna.

– Givetvis försöker vi vinna varje match men lika viktigt är att vi når framsteg.

Nora Heroum håller till vardags till i AC Milan. Nora Heroum i elden mot Ungern 2014. Bild: EPA/TiborIllyes/AllOverPRess

I början av april samlas landslaget igen, först på ett läger och sedan följer en träningsmatch den 5 april mot Schweiz och fyra dagar senare hemmamatch mot Polen.

– Polen skall vi slå och dessutom på ett övertygande sätt. Då vill vi se hur mycket vi har utvecklats,säger Signeul.

Truppen kan ännu leva. Finlands damlandslag i Eerikkilä 27.5.2015 Bild: Yle/Janne Karinkanta

Finlands trupp till Cyprus Cup

Tinja-Riikka Korpela Vålerenga IF

Minna Meriluoto HJK

Kreeta-Liisa Yli-Säntti LB 07

Anna Auvinen FC Honka

Tuija Hyyrynen Juventus FC

Emma Koivisto Kopparbergs/Göteborg FC

Natalia Kuikka Florida State University

Anna Westerlund Lillestrøm SK

Tiia Peltonen PK-35 Vantaa

Olga Ahtinen Brøndby IF

Emmi Alanen Vittsjö GIK

Adelina Engman Kopparbergs/Göteborg FC

Sanni Franssi Juventus FC

Nora Heroum Brescia Calcio Femminile

Tia Hälinen AC Sparta Praha

Julia Tunturi Eskilstuna United

Ria Öling Brøndby IF

Vilma Hakala HJK

Kaisa Collin PK-35 Vantaa

Juliette Kemppi Lillestrøm SK

Linda Sällström Vittsjö GIK