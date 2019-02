Östnyländska abiturienter sken ikapp med solen – se bilder från penkisfirandet i Borgå och Lovisa

Allt från Donald Trump till Bananer i pyjamas fanns med på lastbilsflaket när Lovisa gymnasiums abiturienter firade penkis. Maskeraddräkterna var lika varierande i Borgå.

– Det här känns superhäftigt. Det är jätteroligt att se hur glada alla blir när vi kommer, säger abiturienten Ina Mickos efter att Lovisa gymnasiums lastbil besökt sina första destinationer.

Efter att Lovisaabiturienternas lastbil startade från gymnasiet åkte den förbi en del av det finska lågstadiet samt det svenska lågstadiet.

Därefter bar resan iväg till torget, ett daghem och småningom var lastbilen tillbaka vid gymnasiet igen.

Lovisaabiturienternas dag började med en penkisshow på gymnasiet.

– Där visade vi en film som vi klippt ihop, presenterade nomineringar och visade upp oss i våra fina dräkter. Vi stökade dessutom ner skolan som en hälsning åt de yngre studerande.

Efter lastbilsfärden, berättar Mickos, blir det abilunch och sedan bussfärd mot Helsingfors och abikryssningen.

– Vi hade tidig väckning och det kommer att bli en lång dag men det orkar man med när det är penkis.

Lakan som hänger ner för lastbilen. "Abi: *hoppar av en kurs*. Also Abi: *blir inte student*. Abi: (bild av Pikachu)", står det på planschen.

