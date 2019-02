Vem tror du vinner en Oscar 2019?

Snart är det igen dags för: and the Oscar goes to... Närbild på en Oscarsstatyett. Bild: © A.M.P.A.S.(r). All rights reserved

Den 91. Oscarsgalan hålls den 25 februari och Svenska Yles Oscarsnillen Silja Sahlgren-Fodstad och Nicke Aldén spekulerar i vem de tror vinner. Håller du med dem?

Bästa film

Nicke: Personligen skulle jag ge priset åt underbara A Star Is Born. Men akademin har inte gett Cooper en nominering för bästa regi så det talar aningen emot den. Det står med andra ord mellan Roma och The Favourite. Misstänker att The Favourite tar hem priset i år. Roma får nöja sig med priset för bästa utländska film.

Silja: Hoppas på Green Book, misstänker att det blir Roma.

Bästa film Bohemian Rhapsody The Favourite Black Panther BlacKkKlansman Green Book Vice A Star Is Born Roma

Bästa regi

Nicke: I kategorin bästa regi tror jag vi direkt kan ta bort Adam McKay och Pawel Pawlikowski. De har båda varsin statyett från tidigare. Så då står det mellan herrarna Alfonso Cuarón för Roma, Spike Lee för BlackKklansman och Yorgos Lanthimos för The Favourite.

Cuaron vann en oscar för bästa regi senast han regisserade en film, Gravity (2014). I år är han nominerad i hela fyra kategorier. Spike Lee är nominerad för första gången någonsin i den här kategorin. Otroligt men sant. Han fick ett hederspris år 2016. Men kanske akademin nu vill kompensera för tidigare uteblivna nomineringar?

Lanthimos får priset för bästa film så då kan vi räkna med att Cuarón får ta emot priset för bästa regi än en gång.

Silja: Alfonso Cuarón vinner, med Lanthimos som god tvåa.

Bästa regi Spike Lee - BlacKkKlansman Adam McKay - Vice Paweł Pawlikowski - Cold War Alfonso Cuarón - Roma Giorgos Lanthimos - The Favourite

Oscarsnominerade skådespelare 2019

Bästa kvinnliga huvudroll

Nicke: Glenn Close är relativt given att vinna för The Wife. Sex tidigare nomineringar men noll vinster talar sitt klarspråk för den här omtyckte Hollywoodlegenden. Personligen skulle jag ge priset åt debutanten Lady Gaga som är fenomenal i årets bästa film A Star Is Born. Hon får dock nöja sig med ett tröstpris då hon tar hem statyetten för bästa originallåt "Shallow" från samma film.

Silja: Glenn Close kommer att vinna, men Olivia Coleman är henne tätt i hälarna.

Bästa kvinnliga huvudroll Lady Gaga - A Star Is Born Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me? Olivia Colman - The Favourite Yalitza Aparicio - Roma Glenn Close - The Wife

Bästa manliga huvudroll

Nicke: Det står i princip mellan Christian Bale för Vice och Rami Malek för Bohemian Rhapsody. Men Bale har vunnit tidigare, Malek är nominerad för första gången och Cooper har fyra nomineringar från förr men noll vinster.

I år fyller han på med ytterligare tre nomineringar. Förutom bästa manliga huvudroll har han chans att vinna för bästa film och bästa manus baserad på förlaga. Malek har medvind. Tippar att hans porträttering av Freddie Mercury ger honom vinsten.

Silja: Personligen hade jag gärna överräckt statyetten till Cooper. Eller Mortensen. Eller Bale. Men misstänker att Malek får den.

Bästa manliga huvudroll Bradley Cooper - A Star Is Born Willem Dafoe - At Eternity's Gate Rami Malek - Bohemian Rhapsody Viggo Mortensen - Green Book Christian Bale - Vice

Bästa kvinnliga biroll

Nicke. En intressant kategori i år. Alla fem är värda priset. Emma Stone och Rachel Weisz är båda nominerade för The Favourite. De har båda varsin statyett från förr så de lär inte vinna och rösterna delas säkert mellan dem. Marina De Tavira är superb i Roma men tror inte hon vinner den här gången.

Det står mellan Amy Adams för Vice och Regina King för If Beale Street Could Talk. Amy Adams är nominerad för sjätte gången men har aldrig vunnit tidigare. Men det känns som att Regina King kommer att ta priset eftersom filmen i sig inte fått nomineringar för varken film eller regi, vilket är en skandal om du frågar mig! Amy Adams lär få vänta lite till. King tar det här.

Silja: Segern går till Rachel Weisz. Amy Adams har varit bättre och Regina King får inte tillräckligt mycket draghjälp av filmen i sig.

Bästa kvinnliga biroll Emma Stone - The Favourite Regina King - If Beale Street Could Talk Rachel Weisz - The Favourite Marina de Tavira - Roma Amy Adams - Vice

Bästa manliga biroll

Nicke: Om jag allsmäktigt fick bestämma skulle jag ge alla pris i världen åt Sam Elliot för hans väldigt rörande storebrorsskildring i A Star Is Born. Men tyvärr kommer han inte att vinna. Mahershala Ali som redan har en birollsoscar för sin prestation i Moonlight får göra utrymme i prisskåpet för en gyllene gubbe till. Han är strålande i Green Book.

Silja: Tror på Sam Elliot - speciellt med tanke på att både Cooper och Gaga blir utan.

Bästa manliga biroll Adam Driver - BlacKkKlansman Mahershala Ali - Green Book Sam Rockwell - Vice Sam Elliott - A Star Is Born Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Yle Teema & Fem och Arenan sänder Oscarsgalan live kl 1.30 - 6.30 natten till måndagen den 25.2.

Det hela inleds med röda mattan, själva galan börjar kl. 3.00

Svenska Yle bjuder på svenskt referat med Silja Sahlgren-Fodstad och Nicke Aldén via flerljud.

25.2 kl. 20.00 visas Oscarsgalan i repris med finsk text på Yle Teema & Fem och på Arenan finns galan i sin helhet under sju dagar.